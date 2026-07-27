Ranný komentár: Konflikt v Iráne, drahšia ropa, výsledky SAP a predražené kórejské ADR

Piatok na Wall Street bol v znamení opatrnej stabilizácie po búrlivom štvrtku. S&P 500 zavrel prakticky bez zmeny (+0,05 %), zatiaľ čo Nasdaq odpisal −0,64 % pod tlakom technologických akcií. Na strane víťazov z Dow 30 vynikli Salesforce (+4,1 %) a Apple (+3,5 %). Všetky tri hlavné indexy skončili týždeň v mínuse.
Hlavnou témou zostával iránsky konflikt a jeho dopad na energetické trhy. Ceny ropy v priebehu týždňa výrazne vzrástli v dôsledku bojov na Blízkom východe a obáv o plavbu tankerov Hormuzským prielivom, cez ktorý prúdi pätina svetovej ropy. V piatok Brent korigoval takmer o 4 % na zhruba 96,78 USD za barel po tom, čo deň predtým krátko vystúpil na 102 USD. Cez víkend, keď USA a Irán druhý deň po sebe nezaútočili, Brent pri obnovení obchodovania klesol o ďalších 4,9 % na 92 USD — po piatkovom prepade o 3,9 %.
Nemecký softvérový gigant SAP zverejnil silné výsledky za Q2 2026. Cloud backlog vzrástol o 26 % na takmer 23 miliárd eur, cloudové tržby stúpli o 24 % a celkové tržby si pripísali 11 % pri konštantných kurzoch. Akcie SAP na túto správu reagovali zhruba 2 % rastom. Trh sledoval aj príbeh kórejských ADR: prémia amerických depozitných certifikátov SK Hynix nad cenou akcií v Soule vystrelila na viac ako 50 % len tri dni po debute na burze. V piatok však SK Hynix v Soule oslabil o 3,5 % po tom, čo Bloomberg informoval o vyčerpaní limitu konverzie domácich akcií do ADR.
Dnes investori vyhliadajú výsledky LVMH (LVMUY), AstraZeneca (AZN) a farmaceutickej skupiny Roche (HOCFF), ktorá tiež reportuje.
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