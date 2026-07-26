🎥Týždeň na trhoch: Má Google problém? A čo čakať od výsledkov Big Techu?

V uplynulom týždni boli hlavnou témou výsledky Googlu. Tomu síce tržby vzrástli o 24 %, no akcie nereagovali pozitívne na zvýšenie investícií do AI. Budúci týždeň zverejnia výsledky ďalšie firmy z Big Techu a práve investície budú jednou z kľúčových tém. To všetko si dnes preberieme spoločne s Filipom Galkom.
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