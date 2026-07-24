BREAKING: Oživenie eurozóny? Pozitívne údaje PMI tlmia vysoké ceny ropy a zemného plynu

Eurozóna: Prekvapivý rast na päťmesačné maximum
- Kompozitný PMI: 51,9 bodu | Očakávanie: 50,2 bodu (predchádzajúca hodnota: 50,0 bodu). Index sa prvýkrát od marca vrátil nad hranicu rastu a dosiahol najvyššiu úroveň za posledných päť mesiacov. Ide o hodnoty naposledy zaznamenané pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe.
- Výroba: 52,0 bodu | Očakávanie: 51,5 bodu (predchádzajúca hodnota: 51,4 bodu).
- Služby: 51,6 bodu | Očakávanie: 49,8 bodu (predchádzajúca hodnota: 49,4 bodu).
Nákladové tlaky klesli na najnižšiu úroveň od vypuknutia vojny, čo zmierňuje tlak na ECB v súvislosti s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb. Tento vývoj však môže byť iba dočasný vzhľadom na rast cien ropy na 100 USD a zemného plynu nad 60 EUR/MWh. Konečné údaje preto môžu byť výrazne revidované smerom nadol.
Nemecko: Nečakaný návrat k rastu
- Kompozitný PMI: 51,2 bodu | Očakávanie: 49,7 bodu (predchádzajúca hodnota: 49,5 bodu). Index prerušil trojmesačnú sériu poklesov a vrátil sa nad neutrálnu hranicu 50 bodov.
- Výroba: 52,2 bodu | Očakávanie: 50,5 bodu (predchádzajúca hodnota: 50,3 bodu). Výroba bola hlavným motorom rastu a index dosiahol štvormesačné maximum.
- Služby: 49,6 bodu | Očakávanie: 49,0 bodu (predchádzajúca hodnota: 48,6 bodu). Sektor zaznamenal výrazné oživenie, napriek tomu zostáva pod hranicou 50 bodov.
Napriek úspešnému začiatku tretieho štvrťroka zostáva výhlaď udržateľného oživenia zatienený neistotou okolo Blízkeho východu a vysokými nákladmi na energie.
Francúzsko: Nad očakávaniami napriek slabosti výroby
- Kompozitný PMI: 49,6 bodu | Očakávanie: 47,8 bodu (predchádzajúca hodnota: 47,2 bodu). Výsledok výrazne prekonal trhové očakávania a priblížil sa k hranici 50 bodov najviac od februára.
- Služby: 49,8 bodu | Očakávanie: 47,5 bodu (predchádzajúca hodnota: 46,8 bodu). Výrazné zlepšenie a najvyššia hodnota od decembra.
- Výroba: 50,0 bodu (predchádzajúca hodnota: 50,0 bodu). Výsledok sklamal, keďže sektor spomalil na neutrálnu úroveň.
Tlak na rozpočty domácností pre rastúce ceny pohonných hmôt a politická neistota pred prezidentskými voľbami vytvárajú krehké prostredie pre podnikanie.
Výhľad pre Áziu a USA
Situácia v Ázii: Ázijské údaje ukazujú zmiešaný ekonomický obraz, napriek tomu sa región z veľkej časti drží na „zelenej“ strane hranice 50 bodov. Japonská výroba vykazuje solídny rast produkcie a udržiava si vysoké hodnoty, hoci výsledky zaostali za očakávaniami. Rast indického súkromného sektora sa medzitým spomalil v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, najmä pre ochladenie v službách. Pretrvávajúce obavy z nákladov na suroviny a logistiku, ktoré zosilňuje globálne napätie, zostávajú pre ázijské spoločnosti hlavnou výzvou.
Čakanie na popoludňajší impulz z USA: Po sérii údajov zo starého kontinentu sa pozornosť trhu presúva za Atlantik, kde budú zverejnené predbežné americké indexy PMI za júl. Americká ekonomika doteraz preukazovala značnú odolnosť, najmä vo výrobe. Investori však budú pozorne sledovať, ako sa domáce spoločnosti vyrovnávajú s vysokými úrokovými sadzbami, zvýšenými nákladmi na pracovnú silu a tlakom ciel. Dnešné údaje ukážu, či si USA udržia vyššie tempo rastu, alebo sa priblížia slabším európskym hodnotám.
Technický výhľad EURUSD
Menový pár EURUSD preráža smerom nadol z rastúceho trendového kanála, ktorý predstavoval korekciu downtrendu trvajúceho od polovice apríla. Kľúčová rezistencia sa teraz nachádza na úrovni 1,14 a pri 25-dňovom kĺzavom priemere.
Je dôležité poznamenať, že ceny zemného plynu výrazne rastú. Výhlaď ďalšieho rastu smerom k 100 EUR/MWh by mohol stiahnuť EURUSD na nové minimá. V takomto scenári by sa otvoril priestor na pokles pod 1,13 a prípadne až k 1,1250.
Ak však ceny energií začnú klesať, menový pár by sa mohol vrátiť nad 25-dňový kĺzavý priemer a odraziť sa smerom k 1,15.
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