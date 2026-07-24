České úroky môžu opäť rásť. Šéf Monety vidí 80 % šancu ďalšieho zvýšenia 📈

Úrokové sadzby v Českej republike pravdepodobne zostanú zvýšené dlhšie obdobie a nemožno vylúčiť ani ich ďalší rast. Generálny riaditeľ Moneta Money Bank Tomáš Spurný odhaduje, že základná sadzba Českej národnej banky môže v relatívne krátkom horizonte vzrásť zo súčasných 3,75 % na 4 %.
Spurný síce nepredstavil oficiálny výhľad ďalšieho postupu centrálnej banky, pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb však označil za veľmi vysokú. Ak by mal na ďalší krok ČNB staviť, rastu základnej sadzby by pripísal pravdepodobnosť približne 80 %.
Česká národná banka zvýšila v júni základnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 3,75 %, čo predstavovalo prvé zvýšenie od roku 2022. Medzi dôvody patrilo zrýchľujúce sa úverovanie súkromného sektora aj rastúca potreba financovania štátu. Guvernér Aleš Michl upozornil, že silnejšia úverová aktivita môže vytvárať ďalšie dopytové tlaky v ekonomike.
Jadrová inflácia zostáva problémom
Celková inflácia sa síce pohybuje v blízkosti 2 % cieľa Českej národnej banky, jadrová inflácia však zostáva tesne pod hranicou 3 %. Tá lepšie zachytáva domáce dopytové tlaky, pretože nezahŕňa najviac kolísavé položky, ako sú energie alebo potraviny.
Práve pretrvávajúca jadrová inflácia môže centrálnej banke komplikovať prípadné znižovanie sadzieb. Ak by zároveň pokračoval rýchly rast úverov, miezd a spotreby, ČNB by mohla pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu úrokov, aby zabránila opätovnému zrýchleniu rastu cien.
Spurný zároveň očakáva, že česká ekonomika bude musieť dlhodobo fungovať s vyššími sadzbami, a to aj v prípade upokojenia konfliktu na Blízkom východe. Podľa neho nie sú hlavným problémom iba geopolitické riziká, ale aj domáca fiškálna politika a štrukturálne výdavky štátu.
Vyššie deficity môžu zdražiť štátny dlh
Šéf Monety upozornil, že české rozpočtové deficity pravdepodobne zostanú štrukturálne vyššie. Tlak na verejné financie vytvárajú najmä mandatorné výdavky, rastúce výdavky na obranu a ďalšie dlhodobé záväzky štátu.
Česká republika síce v porovnaní s mnohými európskymi krajinami zostáva relatívne málo zadlžená, pokračujúce deficity však môžu postupne zvyšovať náklady na obsluhu dlhu. Vyššie úrokové sadzby znamenajú, že štát bude musieť pri vydávaní nových dlhopisov ponúkať investorom vyšší výnos, čo ďalej zaťaží rozpočet.
Dlhodobo vyššie sadzby by zároveň zdražovali hypotéky a podnikové úvery. Na druhej strane by mohli podporovať výnosy z bankových vkladov a zlepšovať úrokové príjmy bánk, pokiaľ zároveň nedôjde k výraznému nárastu nesplácaných úverov.
Moneta zvýšila zisk aj celoročný výhlaď
Moneta Money Bank vykázala za prvý polrok 2026 čistý zisk vo výške 3,3 miliardy Kč, čo predstavuje medziročný nárast o 8,1 %. Banka zároveň zvýšila svoj celoročný cieľ čistého zisku o 200 miliónov Kč na 6,8 miliardy Kč.
Vyššie úrokové sadzby môžu byť pre banku priaznivé, pretože podporujú úrokové marže a výnosy z úverového portfólia. Rozhodujúci však bude aj vývoj nákladov na vklady, dopyt po nových úveroch a kvalita portfólia v prostredí drahšieho financovania.
Moneta zároveň začala ponúkať vklady v eurách, predovšetkým v regiónoch susediacich s Nemeckom a Rakúskom. Do novembra chce zaviesť aj možnosť výberov hotovosti v eurách, čím reaguje na dopyt klientov v prihraničných oblastiach.
Čo vývoj znamená pre investorov
Ďalšie zvýšenie základnej sadzby na 4 % by mohlo krátkodobo podporiť úrokové výnosy českých bánk. Pre Monetu by vyššie sadzby mohli znamenať ďalšiu podporu čistej úrokovej marže, najmä ak sa banke podarí udržať náklady na vklady pod kontrolou.
Na druhej strane by dlhšie obdobie drahých peňazí mohlo obmedziť záujem o hypotéky a firemné financovanie. Súčasne by rástlo riziko zhoršenia schopnosti niektorých domácností a podnikov splácať svoje záväzky. Pre akcie Monety preto nebude dôležitá iba výška sadzieb, ale aj vývoj úverovej aktivity, tvorby opravných položiek a nákladov na financovanie.
Zvýšenie celoročného cieľa zisku na 6,8 miliardy Kč však potvrdzuje, že vedenie banky zatiaľ hodnotí súčasné prostredie ako priaznivé. Ak sadzby zostanú vyššie a kvalita úverov sa výrazne nezhorší, Moneta by mohla naďalej ťažiť zo silných úrokových výnosov.
Graf Moneta Money Bank (MONET.CZ, D1)
Zdroj: xStation5
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