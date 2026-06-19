🎥 Ranný komentár: Maradonova teória úrokových sadzieb, Accenture a Amazon bude predávať čipy

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Streda 17. júna priniesla na trhy výrazný výkyv — prvé zasadnutie Fedu pod vedením nového predsedu Kevina Warshe skončilo bez zmeny úrokových sadzieb, ale s jasným signálom o možných zvýšeniach v budúcnosti. Aktualizovaný bodový diagram (dot plot) novo projektuje sadzby na konci roku 2026 na úrovni 3,8 % (oproti marcovým 3,4 %), pričom 9 z 18 členov FOMC počíta s aspoň jedným zvýšením sadzieb v tomto roku. Trhy reagovali výpredajom. Vo štvrtok 18. júna sa nálada otočila: akcie sa odrazili po búrlivom štvrtku, keď technológie a cyklické tituly zdvihli širší trh a Russell 2000 viedol zisky vďaka miernemu poklesu výnosov štátnych dlhopisov. Nasdaq posilnil o +1,91 %, S&P 500 o +1,08 % a Dow Jones o +0,14 %.
Kľúčovým katalyzátorom bol geopolitický vývoj — prezident Trump podpísal predbežnú mierovú dohodu s Iránom, čím otvoril cestu k znovuotvoreniu Hormuzského prielivu. Energia preto oslabila. Na firemnej fronte reportovala Accenture (ACN) výsledky za fiskálny Q3: tržby dosiahli 18,7 mld. USD (+6 % v dolároch) a zisk na akciu vzrástol o 9 % na 3,80 USD, avšak spoločnosť znížila výhľad rastu tržieb na rok 2026 na 3–4 % a tržby aj nové zákazky mierne zaostali za konsenzom — akcie sa prepadli o viac ako 13 %. Amazon (AMZN) oznámil, že jedná o predaji svojich AI čipov Trainium priamo ďalším firmám na použitie v ich dátových centrách — tento krok predstavuje snahu konkurovať Nvidii a využiť rastúci globálny dopyt po AI infraštruktúre. Trh správu prijal pozitívne; Amazon aj Nvidia posilneli zhruba o 3 %.
K pojmu z titulku: Maradonovu teóriu úrokových sadzieb sformuloval v roku 2005 Mervyn King, vtedajší guvernér Bank of England — prirovnáva centrálnu banku k Maradonovi, ktorý dokázal prekonať súperov tým, že riadil ich očakávania, nie nevyhnutne skutočnými pohybmi. Menová politika funguje podobne: trhy reagujú na to, čo od centrálnej banky očakávajú, rovnako ako na to, čo skutočne urobí. Warshova prvá tlačovka je učebnicovým príkladom, ako samotný posun dot plotu hýbe trhmi bez jediného pohybu sadzieb.
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Streda 17. júna priniesla na trhy výrazný výkyv — prvé zasadnutie Fedu pod vedením nového predsedu Kevina Warshe skončilo bez zmeny úrokových sadzieb, ale s jasným signálom o možných zvýšeniach v budúcnosti. Aktualizovaný bodový diagram (dot plot) novo projektuje sadzby na konci roku 2026 na úrovni 3,8 % (oproti marcovým 3,4 %), pričom 9 z 18 členov FOMC počíta s aspoň jedným zvýšením sadzieb v tomto roku. Trhy reagovali výpredajom. Vo štvrtok 18. júna sa nálada otočila: akcie sa odrazili po búrlivom štvrtku, keď technológie a cyklické tituly zdvihli širší trh a Russell 2000 viedol zisky vďaka miernemu poklesu výnosov štátnych dlhopisov. Nasdaq posilnil o +1,91 %, S&P 500 o +1,08 % a Dow Jones o +0,14 %.
Kľúčovým katalyzátorom bol geopolitický vývoj — prezident Trump podpísal predbežnú mierovú dohodu s Iránom, čím otvoril cestu k znovuotvoreniu Hormuzského prielivu. Energia preto oslabila. Na firemnej fronte reportovala Accenture (ACN) výsledky za fiskálny Q3: tržby dosiahli 18,7 mld. USD (+6 % v dolároch) a zisk na akciu vzrástol o 9 % na 3,80 USD, avšak spoločnosť znížila výhľad rastu tržieb na rok 2026 na 3–4 % a tržby aj nové zákazky mierne zaostali za konsenzom — akcie sa prepadli o viac ako 13 %. Amazon (AMZN) oznámil, že jedná o predaji svojich AI čipov Trainium priamo ďalším firmám na použitie v ich dátových centrách — tento krok predstavuje snahu konkurovať Nvidii a využiť rastúci globálny dopyt po AI infraštruktúre. Trh správu prijal pozitívne; Amazon aj Nvidia posilneli zhruba o 3 %.
K pojmu z titulku: Maradonovu teóriu úrokových sadzieb sformuloval v roku 2005 Mervyn King, vtedajší guvernér Bank of England — prirovnáva centrálnu banku k Maradonovi, ktorý dokázal prekonať súperov tým, že riadil ich očakávania, nie nevyhnutne skutočnými pohybmi. Menová politika funguje podobne: trhy reagujú na to, čo od centrálnej banky očakávajú, rovnako ako na to, čo skutočne urobí. Warshova prvá tlačovka je učebnicovým príkladom, ako samotný posun dot plotu hýbe trhmi bez jediného pohybu sadzieb.
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