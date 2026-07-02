Ranný komentár: Meta chce kus cloud business koláča, výsledky General Mills a FactSet Research

Meta Platforms v utorok oznámila plány na spustenie novej cloudovej infraštruktúrnej služby pod názvom „Meta Compute." Spoločnosť chce z prebytočného výpočtového výkonu vytvoriť biznis a predávať ho externým zákazníkom — pričom cieľom je priamo konkurovať lídrom ako Amazon AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Celkové investície Mety do AI infraštruktúry majú do roku 2026 dosiahnuť 125 až 145 miliárd dolárov, a cloud by tak pomohol časť týchto nákladov zmonetizovať. Akcie Mety na správu reagovali výrazným skokom.
Samotné trhy utorok zakončili silno: Nasdaq +1,52 %, S&P 500 +0,52 % a Dow Jones +0,27 %. Ťah ťahali najmä technologické tituly — Philadelphia Semiconductor Index vzrástol o 3,9 %, Nvidia pridala 2,6 % a Sandisk vyskočil o 10,9 % vďaka pretrvávajúcemu tlaku na pamäťový trh. AMD zakončilo o 7,7 % vyššie. Pozitívnu náladu podporil aj Fed: šéf Fedu Kevin Warsh uviedol, že inflačné riziká klesli. Zároveň dáta ADP ukázali prírastok 98 000 pracovných miest v súkromnom sektore v júni, čo bolo pod očakávaním.
General Mills reportoval výsledky za štvrtý fiskálny kvartál — upravené EPS vyšlo na 0,95 USD, čím prekonalo konsenzus 0,81 USD o 17 %, a tržby 4,6 mld. USD mierne prekonali odhady. Spoločnosť zároveň oznámila cieľ 3 miliárd dolárov v úsporách nákladov do fiskálneho roku 2030.
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