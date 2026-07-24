Ranný komentár: Rastúca ropa a výnosy, nervózne trhy, výsledky Intelu a niekoľkých zbrojoviek

Americké akcie vo štvrtok výrazne oslabili, keďže ceny ropy prudko vzrástli na pozadí eskalujúceho napätia na Blízkom východe a investori zároveň trávili výsledky dvoch technologických gigantov. S&P 500 stratil −1,21 %, Nasdaq Composite −2,15 % a Dow Jones −0,97 %.
Ropa prekonala hranicu 100 dolárov za barel prvýkrát za dva mesiace po tom, čo Hútiovia podporovaní Iránom oznámili útok na dva saudskoarabské tankery v Červenom mori, čím ďalej eskalovali blízkovýchodný konflikt a ohrozili globálne dodávky ropy. Jemenská skupina uviedla, že na plavidlá vypálila strely a drony v rámci blokády saudskoarabských prístavov. Prezident Trump pohrozil, že USA budú Irán činiť zodpovedným za každý ďalší útok Hútiov na komerčné lode v Červenom mori. Výnosy amerických štátnych dlhopisov reagovali rastom — desaťročný Treasury sa vyšplhal na 4,71 %, najvyššie od januára 2025, keďže skok cien ropy znovu rozvíril obavy z inflácie.
Technologické akcie ťahali trhy nadol: Alphabet klesol o 7 % po tom, čo aktualizoval plán kapitálových výdavkov na rok 2026 na 205 miliárd dolárov, a Tesla sa prepadla o 14 % v reakcii na štvrťročné výsledky signalizujúce prudko vyššie investície do AI infraštruktúry. Po uzávierke trhu prišiel Intel s výsledkami, ktoré konsenzus výrazne prekonali: tržby vzrástli medziročne o 25,4 % na 16,13 miliardy dolárov, výhľad na ďalší kvartál prekonal očakávania o 7,8 % a zisk na akciu bol o 93 % nad konsenzom. Zo zbrojného sektoru vo štvrtok reportovali Lockheed Martin a Honeywell.
Dnes investori vyhliadajú výsledky Volkswagenu, Verizonu a American Express.
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