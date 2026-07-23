Report cien pohonných hmôt: Česko si výrazne pohoršilo v medzinárodnom porovnaní cien nafty

Ropný trh počas uplynulého týždňa pokračoval v prudkom raste a cena ropy Brent sa v súčasnosti pohybuje nad úrovňou 90 USD za barel, teda o viac ako tretinu vyššie než na začiatku júla. Napätie sa navyše rozšírilo z Hormuzského prielivu aj do Červeného mora, kde Húsíovia zaútočili na dva saudskoarabské ropné tankery a vyhlásili námornú blokádu. Premávka cez Hormuz zostáva hlboko pod bežnou úrovňou a problémy súčasne zasahujú tri významné prepravné trasy – Hormuzský prieliv, prieliv Báb al-Mandab a Čierne more. Brent sa tak rýchlo približuje k trojciferným úrovniam.
Na domácom trhu sa medzitým naplnil očakávaný cenový skok. Podľa posledných dostupných údajov CCS sa benzín predával v priemere za 41,85 Kč a nafta za 41,67 Kč za liter. Benzín počas týždňa zdražel o 1,70 Kč, zatiaľ čo nafta takmer o 4 Kč. Do jej ceny sa premietol najmä koniec zníženej spotrebnej dane, ktorá liter zlacňovala približne o 2,35 Kč, ako aj ukončenie regulácie marží. Zároveň rýchlo rastú veľkoobchodné ceny palív. Európske rafinérske marže pri nafte sa dostali na mimoriadne vysoké úrovne v dôsledku ruského zákazu vývozu, rozsiahlych výpadkov ruských rafinérií a obmedzenia dodávok z Blízkeho východu.
Počas nasledujúcich dní možno očakávať ďalšie zdražovanie, opäť výraznejšie pri nafte, ktorej veľkoobchodná cena je najvyššia od mája. Súčasné maloobchodné ceny ešte úplne nezohľadňujú rast ceny ropy ani najnovšie zdraženie rafinovaných produktov. Rast cien palív by mal dosiahnuť niekoľko desiatok halierov na liter, pričom cena nafty by mala rásť približne dvojnásobným tempom v porovnaní s benzínom. Cena nafty by tak mala prekonať cenu benzínu. Opätovné zavedenie regulácie cien pohonných hmôt však stále nie je na stole. Tento krok by som očakával až pri približovaní sa k úrovni 50 Kč za liter.
Ako je na tom Česko z pohľadu cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Česká republika si na základe posledných údajov Európskej komisie k 20. júlu 2026 výrazne pohoršila svoje umiestnenie v cenách pohonných hmôt v rámci Európskej únie.
Nafta – Česká republika je desiata najlacnejšia v celej EÚ, pričom ešte v prvej polovici júla bolo Česko na druhom mieste. Najnižšie ceny nafty majú momentálne vodiči na Malte, v Bulharsku a na Cypre.
Benzín – Česká republika je dvanásta najlacnejšia v EÚ. Na prvých troch priečkach najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Švédsko a Bulharsko. Najdrahší benzín je dostupný v Dánsku a Holandsku.
Porovnanie so susednými krajinami
V Poľsku je benzín lacnejší a nafta drahšia než v Česku, pričom Poľsko sa pri nafte drží na 12. mieste a pri benzíne na 9. mieste medzi najlacnejšími krajinami.
Na Slovensku je nafta lacnejšia než v Česku, pričom krajina je na 5. mieste v EÚ. Benzín je tu tiež lacnejší, a to na 10. mieste.
Ekonomický kalendár: Big Tech, napätie okolo Iránu a rozhodnutie ECB ⏰
Ranný komentár: Výsledky Googlu, Tesly, GE Vernova a ďalších, spolupráca AMD a Anthropicu
Dennie zhrnutie: Wall Street sa stabilizuje napriek vyšším cenám ropy
Nová colná vlna mieri na lieky aj desiatky krajín 🌍 Lacné lieky v USA sú v ohrození 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.