Ranný komentár: Rocket Lab kupuje Iridium, AWS zdražuje, Comcast chystá spin a update k Iránu

Pondelková seansa priniesla výrazný obrat po slabom závere predchádzajúceho týždňa. Nasdaq Composite vzrástol o 2 % a S&P 500 posilnel o 1,2 %, pričom oba indexy predtým uzavreli minulý týždeň so značnými stratami. Dow Jones pridal zhruba 0,6 % a uzavrel na rekordnej úrovni. Ťahúňom technológií bol najmä Alphabet — Alphabet, ktorý v pondelok vstúpil do indexu Dow Jones ako náhrada za Verizon, vzrástol o viac ako 4 %. Sentiment podporilo aj uvoľnenie napätia medzi USA a Iránom cez víkend, pričom prezident Trump oznámil obnovenie mierových rozhovorov s Iránom v utorok.
Najväčšou korporátnou novinkou dňa bolo spojenie vo vesmírnom sektore. Rocket Lab (RKLB) a Iridium Communications (IRDM) oznámili uzavretie záväznej zmluvy, na základe ktorej Rocket Lab Iridium kúpi. Cena za akciu Iridiumu je stanovená na 54 USD v kombinácii hotovosti a akcií Rocket Labu, pričom podniková hodnota Iridiumu v transakcii predstavuje približne 8 miliárd USD. Akvizícia stavia Rocket Lab priamo do konkurencie so SpaceX a jeho divíziou Starlink, ktorá kombinuje štartovacie služby so satelitnou komunikáciou. Transakcia sa očakáva do polovice roka 2027, podmienená súhlasom akcionárov Iridiumu a regulačnými schváleniami.
Druhý veľký príbeh bol mediálny: Comcast (CMCSA) oznámil zámer rozdeliť sa na dve samostatné verejne obchodované spoločnosti prostredníctvom daňovo neutrálneho spin-offu NBCUniversal a Sky. Nový spinoff NBCUniversal zahrnie zábavné parky, štúdiá Universal, siete NBC a Telemundo, Peacock, Bravo aj britský Sky. Akcie Comcastu v predburzovom obchodovaní vyskočili o 22,8 %. V pozadí je pritom prebiehajúca debata okolo cloudovej infraštruktúry: AWS výrazne zdražil svoje P5e EC2 inštancie pre strojové učenie — kapacitné bloky s GPU zdraželi približne o 15 %.
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