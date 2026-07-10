🎥 Ranný komentár: Trhy zostávajú v pokoji, Meta chce kúsok AI koláča, pád Paramountu a Oracle kúsok od junku

V stredu sa trhy pohybovali zmiešane uprostred geopolitického napätia — Wall Street uzavrel v stredu zmiešane po búrlivej relácii, pričom investori zostávali silne znepokojení eskalujúcim konfliktom medzi USA a Iránom. Nasdaq Composite pridal +1,30 %, S&P 500 vzrástol o +0,81 % a Dow Jones Industrial Average zpevnil o +0,27 %. Vo štvrtok sa trhy výraznejšie oživili: oživenie veľkých výrobcov čipov ťahalo Wall Street nahor, pričom akcie rástli aj vďaka poklesu cien ropy, keď investori odhliadli od nových nepriateľských akcií medzi USA a Iránom. Micron posilnil o +5,2 % a Sandisk o +7,6 %. Americký listing SK Hynix bol vraj viac ako sedemkrát preupisaný, čo podčiarklo silnú chuť investorov po juhokórejskom výrobcovi čipov.
Na firemnom fronte zaujala Meta: Meta Platforms uviedla nový AI model Muse Spark 1.1 — vývojovú platformu, o ktorej CEO Mark Zuckerberg napísal, že ide o „silný agentický a kódovací model za veľmi nízku cenu". Akcie Mety sa odrazili od ranných strát a uzavreli so ziskom približne +2 % po tom, čo spoločnosť oznámila plán na vlastný AI čip do septembra. To všetko v kontexte masívnej AI stratégie — Meta plánuje v roku 2026 minúť 125–145 miliárd dolárov na kapitálové výdavky, prevažne do AI infraštruktúry.
Paramount Skydance (PSKY) zažil jeden z najhorších dní: akcie klesli o 6 %, keď koalícia amerických štátov na čele s kalifornským generálnym prokurátorom Robom Bontom naznačila, že by mohla podať žalobu s cieľom zablokovať plánovanú akvizíciu Warner Bros. Discovery za 110 miliárd dolárov. Analytická firma Arete navyše pristúpila k downgrádu PSKY z „Neutral" na „Sell" a znížila cenový cieľ na 2 doláre. U Oraclu zasa S&P pristúpilo k ratingovej akcii — agentúra znížila rating Oraclu na BBB−, čím ho nechala len jeden stupeň nad pásmom špekulatívneho, tzv. junkového, dlhu; downgrád odráža narastajúce štrukturálne riziko plynúce z masívneho prechodu Oracle na AI infraštruktúru.
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