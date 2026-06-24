Ranný komentár: Výpredaj na AI infra akciách, miznúci cash flow hyperscalerov a novinky v Mete

Utorok 23. júna priniesol výrazné straty na amerických trhoch — Nasdaq odpísal −2,21 %, S&P 500 −1,44 %, pričom Dow Jones zostal prakticky bez zmeny a technologický sektor znášal celú ťarchu výpredaja.
Bezprostredným spúšťačom bol report, podľa ktorého juhokórejský SK Hynix spomaľuje expanziu výroby pamätí HBM4 šiestej generácie a presúva kapacity späť do komoditného DRAM trhu — v nadväznosti na revízie výrobných plánov pre nové čipy Nvidia „Rubin". Juhokórejský Kospi potom v dôsledku regulačného varovania pred prehriatymi pákovými ETF zameranými na čipové firmy klesol o približne 10 %, pričom zahraniční investori masívne predávali výrobcov čipov. Micron (MU), ktorý dnes po burze reportuje výsledky, prepadol o 13,18 %. Nvidia stratila viac ako 4 %. TSMC odpísal 5,2 %.
Za výpredajom stál aj makroekonomický tlak: obavy z možného zvýšenia sadzieb Fedu spolu s nervozitou z prehriatych valuácií AI akcií prinútili investorov k výberu ziskov. Do toho vstupuje širšia téma finančnej udržateľnosti AI boomu: agregovaný capex hyperscalerov rastie tempom približne 70 % ročne, zatiaľ čo prevádzkový cash flow len 23 % — obe krivky sa majú pretnúť približne v treťom štvrťroku 2026, keď voľný cash flow skupiny dosiahne nulu.
Meta medzitým oznámila novú radu AI okuliarov navrhnutých priamo interne, čím posilňuje svoju pozíciu v segmente nositeľnej elektroniky. Nové Meta Glasses štartujú na 299 dolároch — pod cenou aktuálnych modelov Ray-Ban. Zároveň Threads slávi dosiahnutie 500 miliónov mesačných aktívnych používateľov a Meta investovala 900 miliónov dolárov za 20 % podiel v indickej fintech firme CRED.
Dnes po burze reportuje výsledky Micron (MU) — kľúčová bude najmä výhľadová guidance k dopytu po HBM čipoch a objednávkam dátových centier pre druhú polovicu roka 2026, pretože práve tá ukáže, či je výdavkový cyklus AI stále v plnom prúde. Svoje čísla dnes zverejnia aj Paychex (PAYX) a Jefferies Financial (JEF).
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