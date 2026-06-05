🎥 Ranný komentár: Výsledky Lululemon, pád Ciena Corp. a ďalší fond obmedzuje výbery

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Štvrtok priniesol výraznú rotáciu na Wall Street — Dow Jones posilnil o +1,73 % a uzavrel na novom historickom maximu, zatiaľ čo Nasdaq stratil −0,09 % a S&P 500 pripísal skromných +0,41 %. Rotáciu naštartoval výpredaj Broadcomu, ktorý prinútil investorov znižovať expozíciu voči akciám naviazaným na umelú inteligenciu. Broadcom po výsledkoch stratil vyše 15 % — tržby Q2 síce dosiahli 22,19 mld USD, ale mierne zaostali za analytickými odhadmi. Na strane víťazov ťahalo Dow nahor UnitedHealth (+5 %), JPMorgan Chase (+3 %) a Walmart (takmer +1 %).
Lululemon po záverečnom zvone vykázalo tržby Q1 vo výške 2,5 mld USD — prekonalo odhady o približne 60 mil. USD. Firma však znížila celoročný výhľad a vydala slabý výhľad na aktuálny kvartál; interim CEO Meghan Frank ako príčinu uviedla negatívne mediálne komentáre a neúspešné produktové launche. Lululemon teraz očakáva tržby 2026 medzi 11,0 a 11,15 mld USD — výrazne pod pôvodným pásmom 11,35–11,50 mld USD — a zároveň znížilo výhľad EPS o viac ako 1 dolár na pásmo 10,95–11,15 USD. Ciena Corp. (napriek výsledkom Q2, ktoré prekonali konsenzuálne odhady, a zvýšeniu celoročného výhľadu) uzavrela s prepadom −13,66 % — trh negatívne reagoval najmä na sklamanie z Broadcomových čísel a začal sa pýtať, či AI rally nestráca dych.
Blackstone ako ďalší veľký správca aktív obmedzil výbery zo svojho vlajkového private credit fondu potom, čo investori požadovali stiahnuť 10 % podielov. Z 79-miliardového BCRED fond povolí výbery len do výšky 5 % — štandardného limitu pre tieto nástroje. Ide o súčasť širšieho trendu v neobchodovanom private credit sektore, kde investori prehodnocujú alokácie do alternatív okrem iného kvôli atraktívnym výnosom likvidných dlhových nástrojov. Dnes trhy čakajú na výsledky Hyundai Motor Group (HCMLY) a dáta amerického trhu práce za máj (nonfarm payrolls).
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Štvrtok priniesol výraznú rotáciu na Wall Street — Dow Jones posilnil o +1,73 % a uzavrel na novom historickom maximu, zatiaľ čo Nasdaq stratil −0,09 % a S&P 500 pripísal skromných +0,41 %. Rotáciu naštartoval výpredaj Broadcomu, ktorý prinútil investorov znižovať expozíciu voči akciám naviazaným na umelú inteligenciu. Broadcom po výsledkoch stratil vyše 15 % — tržby Q2 síce dosiahli 22,19 mld USD, ale mierne zaostali za analytickými odhadmi. Na strane víťazov ťahalo Dow nahor UnitedHealth (+5 %), JPMorgan Chase (+3 %) a Walmart (takmer +1 %).
Lululemon po záverečnom zvone vykázalo tržby Q1 vo výške 2,5 mld USD — prekonalo odhady o približne 60 mil. USD. Firma však znížila celoročný výhľad a vydala slabý výhľad na aktuálny kvartál; interim CEO Meghan Frank ako príčinu uviedla negatívne mediálne komentáre a neúspešné produktové launche. Lululemon teraz očakáva tržby 2026 medzi 11,0 a 11,15 mld USD — výrazne pod pôvodným pásmom 11,35–11,50 mld USD — a zároveň znížilo výhľad EPS o viac ako 1 dolár na pásmo 10,95–11,15 USD. Ciena Corp. (napriek výsledkom Q2, ktoré prekonali konsenzuálne odhady, a zvýšeniu celoročného výhľadu) uzavrela s prepadom −13,66 % — trh negatívne reagoval najmä na sklamanie z Broadcomových čísel a začal sa pýtať, či AI rally nestráca dych.
Blackstone ako ďalší veľký správca aktív obmedzil výbery zo svojho vlajkového private credit fondu potom, čo investori požadovali stiahnuť 10 % podielov. Z 79-miliardového BCRED fond povolí výbery len do výšky 5 % — štandardného limitu pre tieto nástroje. Ide o súčasť širšieho trendu v neobchodovanom private credit sektore, kde investori prehodnocujú alokácie do alternatív okrem iného kvôli atraktívnym výnosom likvidných dlhových nástrojov. Dnes trhy čakajú na výsledky Hyundai Motor Group (HCMLY) a dáta amerického trhu práce za máj (nonfarm payrolls).
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