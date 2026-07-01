🎥 Ranný komentár: Výsledky Nike a AeroVironment, pád akcií Microsoftu a lobovacie aktivity Anthropicu

Utorok 30. júna uzavrel druhý štvrťrok 2026 v zelených číslach — Nasdaq +1,52 % a S&P 500 +0,79 % ťahali predovšetkým technologické akcie, Dow Jones pridal +0,26 % a zaznamenal druhý rekordný záver za sebou. Išlo pritom o najlepší štvrťrok hlavných amerických indexov od čias pandémie v roku 2020.
Po zatvorení trhov prišli výsledky dvoch firiem. Nike vykázalo tržby $10,97 mld a výrazný skok čistého zisku — kľúčovým faktorom bol jednorazový benefit $0,52 na akciu z očakávaného vrátenia ciel IEEPA. Bez tohto benefitu by zisk na akciu predstavoval len $0,20. Trvalo slabým miestom zostáva Čína, kde tržby klesli o 17 %. Výhľad na prvé dva štvrťroky fiškálneho roka 2027 počíta s výsledkami „približne na rovnakej úrovni". Naproti tomu AeroVironment prekonal odhady na oboch líniách — non-GAAP EPS dosiahol $1,84 oproti očakávaným $1,48 a tržby $641,6 mil. výrazne prekonali konsenzus. Akcie výrobcu dronov vyskočili v after-hours o viac ako 19 %.
Akciám Microsoftu sa v júni nedarilo — za celý mesiac oslabili o viac ako 20 %, čo bol najväčší prepad od decembra 2000. Trh sa potýka s napätím medzi rýchlym rastom AI a plánovanými kapitálovými výdavkami presahujúcimi $190 mld v roku 2026. V pozadí je aj regulačný front: Anthropic patrí k najaktívnejším lobbyistom v oblasti AI — v prvom štvrťroku 2026 minul na lobbing $1,6 mil., medziročne viac ako štvornásobok. Firma pritom najala trumpovskú lobbistickú agentúru Ballard Partners, aby posilnila svoj boj s Pentagonom, ktorý ju označil za bezpečnostné riziko v dodávateľskom reťazci.
Dnes investori sledujú výsledky General Mills (GIS), jedného z najväčších výrobcov spotrebného tovaru.
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