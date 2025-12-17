Ranný prehľad (17.12.2025)

- Futures na hlavných indexoch sa obchodujú v zelených číslach a zotavujú sa z tlaku, ktorý bol zaznamenaný počas včerajšej seansy a ktorý bol vyvolaný zmiešanými údajmi z USA (US100: +0,35 %, US500: +0,2 %, EU50: +0,05 %).
- Donald Trump oznámil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov plaviacich sa do a z Venezuely. Obvinil režim Nicolása Madura z krádeže amerických aktív a financovania terorizmu a zločinu z príjmov z ropy a tiež naznačil urýchlenie deportácií venezuelských migrantov.
- Podľa The Wall Street Journal sa Donald Trump chystá pohovoriť s Christopherom Wallerom, členom FOMC s hlasovacím právom, o pozícii predsedu Fedu. Waller je považovaný za tretieho najpravdepodobnejšieho kandidáta na nástupcu Powella (po Kevinovi Hassettovi a Kevinovi Warshovi). Napriek podpore Wall Streetu – po zverejnení správy posilnili futures aj dolár – sa jeho slabé osobné väzby s Trumpom považujú za faktor, ktorý výrazne znižuje jeho šance.
- Warner Bros. Discovery plánuje odmietnuť návrh na prevzatie od Paramountu, ktorý bol predložený ako protikrok voči Netflixu (pred otvorením trhu: WBD.US: -0,9 %, NFLX.US: +1 %, PSKY: -0,1 %).
- Nálada na ázijských trhoch je mierne pozitívna, pričom väčšina indexov mierne posilnila vďaka oživeniu v technologickom sektore. Zisky boli obmedzené neistotou ohľadom výhľadu americkej ekonomiky po včerajších údajoch o NFP a maloobchodných tržbách, ako aj opatrnosťou pred zverejnením kľúčových údajov o inflácii. CHN.cash a HK.cash vedú zisky (o 0,8 % resp. 0,6 %), čím prerušili trojdňový výpredaj. JP225 je tiež vyšší (+0,1 %), zatiaľ čo AU200.cash je bez zmeny, čo poukazuje na obmedzenú ochotu riskovať.
- Japonsko zaznamenalo v novembri prvý obchodný prebytok od júna, ktorý dosiahol 322,2 mld. JPY (prognóza: 71,2 mld. JPY; predchádzajúci: -226,1 mld. JPY). Rast exportu (+6,1 %) bol podporený slabým jenom, oživením dopytu v USA a nižšími než očakávanými clami, zatiaľ čo pomalý rast importu (+1,3 %) odzrkadľoval slabý domáci dopyt. Okrem toho sa objednávky strojov a zariadení výrazne prekonali očakávania a dosiahli najvyššiu úroveň od septembra 2022 (+12,5 % oproti prognóze 3,6 % a predchádzajúcej hodnote 11,6 %), čo je ďalším signálom rastu kapitálových výdavkov japonských firiem.
- Nová guvernérka Rezervnej banky Nového Zélandu (RBNZ) Anna Bremanová uviedla, že v prípade potreby využije všetky dostupné nástroje, vrátane limitov LTV a DTI, aby zabránila boomu na trhu s nehnuteľnosťami alebo zmiernila potenciálny pokles. Zdôraznila tiež dôležitosť transparentnosti a poznamenala, že trhy reagovali na najnovšie rozhodnutie RBNZ silnejšie, ako sa očakávalo, a že ďalšie zníženie úrokových sadzieb je naďalej možné.
- Na devízových trhoch sa index amerického dolára (USDIDX) odrazil o 0,2 % po tom, čo krátko dosiahol najnižšiu úroveň od októbra, podporený správou WSJ o Wallerovi. Japonský jen koriguje po sérii ziskov voči väčšine mien G10 (USDJPY: +0,4 %, EURJPY: +0,2 %). EURUSD klesol o 0,2 % na 1,172.
- Ropa Brent a WTI sa odrážajú o 1,2 % od včerajšieho štvorročného minima, podporené blokádou tankerov plaviacich sa do a z Venezuely zo strany USA. Zemný plyn sa obchoduje bez zmeny.
- Striebro pokračuje vo svojom euforickom raste, keď pridalo ďalších 3,7 % a dosiahlo nové historické maximum blízko 66 USD za uncu. Zlato vzrástlo o 0,6 % na 4 330 USD za uncu, zatiaľ čo platina tiež zaznamenala rast o 3,6 %.
- Kryptomeny ovládol pesimizmus. Bitcoin klesol o 1,1 % na 86 880 USD, zatiaľ čo Ethereum kleslo o 0,6 % na 2 940 USD.
