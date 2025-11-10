Rastúci dopyt po čipoch poháňa TSMC

Tchajwanský výrobca čipov TSMC zaznamenal v októbri 2025 nárast tržieb o 16,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a dosiahol rekordných 367,47 miliárd TWD, čo je približne 11,87 miliárd USD. Hoci ide o najpomalší rast od februára 2024, vďaka silnému dopytu poháňanému rozvojom umelej inteligencie a expanziou dátových centier zostáva tento rast naďalej silný. Za prvých desať mesiacov roku 2025 vzrástli tržby TSMC medziročne o 33,8 % a dosiahli 3,13 bilióna TWD.
Rozvoj umelej inteligencie výrazne zvyšuje dopyt po najpokročilejších výrobných procesoch TSMC, vrátane čipov vyrábaných pomocou trojnanometrovej technológie a plánovaných dvojnanometrových procesov. Čipy vyrobené pomocou trojnanometrovej litografie sa vyznačujú vyššou hustotou tranzistorov, lepším výkonom a nižšou spotrebou energie, čo je kľúčové pre prevádzku čoraz zložitejších modelov umelej inteligencie v dátových centrách, ako aj v okrajových zariadeniach. Trojnanometrové a dvojnanometrové procesy umožňujú väčší výpočtový výkon pri súčasnom znížení spotreby energie, čo je obzvlášť dôležité pre aplikácie vyžadujúce intenzívne výpočty, ako je strojové učenie, analýza veľkých dát a automatizácia procesov. Spoločnosť už zdôrazňuje vysoké využitie svojej výrobnej kapacity a rastúci dopyt po jej najpokročilejších technológiách.
Okrem priameho vplyvu umelej inteligencie na dopyt po pokročilých procesoch, umelá inteligencia tiež formuje globálne dodávateľské reťazce a trendy kapitálových investícií v sektore polovodičov. Spoločnosti zvyšujú výdavky nielen na výrobu čipov, ale aj na rozširovanie infraštruktúry dátových centier, výpočtových systémov a podporných komponentov, vrátane pokročilých chladiacich systémov a špecializovaných materiálov. Tento multiplikačný efekt v celom sektore urýchľuje inovácie a posilňuje konkurenciu medzi výrobcami, čo môže viesť k rýchlejšiemu zavádzaniu nových generácií technológií a zvýšeniu celkového tempa rastu odvetvia.
Napriek pozorovanému mesačnému spomaleniu rastu zostáva TSMC kľúčovým dodávateľom pre najväčšie spoločnosti v sektore umelej inteligencie, vrátane významných hráčov, ako je NVIDIA, ktorá nedávno požiadala o zvýšenie dodávok čipov. Okrem toho TSMC plánuje zvýšiť ceny svojich výrobných služieb. Správy naznačujú, že spoločnosť má v úmysle zvýšiť ceny za pokročilé procesy výroby čipov v priemere o osem až desať percent od roku 2026, pričom niektoré uzly a klienti zaznamenajú nárast až o desať percent. Tieto úpravy cien sa budú týkať dvojnanometrových aj trojnanometrových procesov, ako aj pokročilých metód balenia. Rozhodnutie je motivované rastúcimi investičnými výdavkami, vyššími výrobnými nákladmi v nových lokalitách a zvýšeným dopytom po čipoch umelej inteligencie.
Výsledky TSMC majú pozitívny vplyv na náladu v technologickom sektore, hoci investori sú čoraz opatrnejší kvôli možnosti korekcií na trhu a vysokým hodnotám v tomto odvetví. Výhľad na pokračujúci silný dopyt po najpokročilejších polovodičoch robí z TSMC a jej klientov strategicky dôležitých hráčov na globálnej technologickej mape. Októbrové výsledky potvrdzujú trvalú silu trhu s polovodičmi poháňaného umelou inteligenciou a zároveň signalizujú prirodzené spomalenie rastu po období dynamickej expanzie. Pre trhy to znamená, že dopyt po najpokročilejších technológiách je jedným z kľúčových motorov rastu a transformácie v tomto sektore, čo robí TSMC strategicky významným účastníkom globálneho technologického prostredia.
Zdroj: xStation
