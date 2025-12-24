BP predáva väčšinu Castrolu

- Spoločnosť BP predáva 65 % divízie Castrol za 6 mld. USD, pričom ohodnotenie celej divízie dosahuje 10,1 mld. USD.
- Získané výnosy majú slúžiť na zníženie zadlženia a na podporu návratu ku kľúčovému ropnému a plynárenskému biznisu.
- Analytici upozorňujú, že v strednodobom horizonte môže dôjsť k oslabeniu kvality ziskov a dividend.
- Transakcia zároveň potvrdzuje rastúcu úlohu private equity pri nákupoch stabilných priemyselných aktív.
Britský energetický gigant BP sa dohodol na predaji 65 % podielu v divízii mazív Castrol americkej investičnej spoločnosti Stonepeak za približne 6 mld. USD. Transakcia oceňuje Castrol na 10,1 mld. USD a predstavuje najväčší krok v rámci plánu BP odpredať aktíva v hodnote 20 mld. USD, ktorého cieľom je zníženie zadlženia a zlepšenie návratnosti pre akcionárov.
BP si ponechá 35 % podiel v novovzniknutom spoločnom podniku, ktorý bude môcť predať po dvojročnej lehote. Súčasťou dohody je aj 800 mil. USD určených na zrýchlené dividendové platby. Spoločnosť uviedla, že výnosy z predaja využije predovšetkým na zníženie dlhu, pričom dokončenie transakcie očakáva do konca roka 2026.
Akcie BP po oznámení krátko posilnili o viac než 1 %, neskôr sa však vrátili bližšie k pôvodným úrovniam. Analytici RBC upozornili, že po zohľadnení menšinových podielov a dlhových záväzkov je podniková hodnota Castrolu bližšie k 8 mld. USD. Zároveň spochybnili strategickú logiku predaja vysoko ziskového, stabilného a kapitálovo nenáročného aktíva a varovali, že krátkodobý prínos pre dlh môže byť na úkor strednodobých peňažných tokov a udržateľnosti dividend.
Predaj Castrolu zapadá do širšej zmeny stratégie BP. Spoločnosť v posledných mesiacoch obmedzuje ambície v obnoviteľných zdrojoch a zrýchľuje návrat k jadrovému biznisu v rope a plyne. Nové vedenie otvorene uvádza, že portfólio je príliš zložité a vyžaduje zoštíhlenie. Po uzavretí tejto transakcie dosiahnu už oznámené a realizované predaje BP približne 11 mld. USD, pričom cieľom je znížiť čistý dlh z 26 mld. USD na 14–18 mld. USD do konca roka 2027.
Na strane kupujúceho Stonepeak uviedol, že do transakcie vstúpi aj Canada Pension Plan Investment Board, ktorý investuje až 1,05 mld. USD a získa nepriamy podiel v Castrole. Záujem private equity o podobné obchody odráža širší trend, keď investori s vysokou likviditou využívajú odpredaje nehlavných aktív veľkých korporácií.
Graf BP.UK (D1)
Akcie sa po výraznom raste počas jesene dostali do korekčnej fázy. Aktuálne sa cena pohybuje okolo 4,26 GBP, pričom v posledných týždňoch došlo k prerazeniu pod EMA 50 a SMA 100, čo predstavuje krátkodobo negatívny technický signál. Z technického pohľadu dochádza k oslabeniu momenta. RSI sa nachádza okolo hodnoty 41, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo signalizuje pretrvávajúci predajný tlak, avšak bez známok prepredanosti.
Cenová štruktúra naznačuje, že oblasť 4,20–4,15 GBP predstavuje kľúčovú podporu. Jej udržanie by mohlo viesť k stabilizácii a postupnému návratu k úrovniam 4,40–4,45 GBP, kde sa nachádza EMA 50 a predchádzajúca konsolidačná zóna. Naopak prerazenie pod 4,15 GBP by otvorilo priestor pre hlbšiu korekciu smerom k 4,05–4,00 GBP.
Zdroj: xStation5
