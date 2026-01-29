Roche stavia na rast zisku vďaka novým liekom

- Roche očakáva, že zisk bude rásť rýchlejšie ako tržby, a to napriek slabším výsledkom lieku Vabysmo.
- Roche očakáva, že zisk bude rásť rýchlejšie ako tržby, a to napriek slabším výsledkom lieku Vabysmo.
- Spoločnosť stavia na nových liekoch na obezitu, rakovinu prsníka a roztrúsenú sklerózu.
- Kandidát na liečbu obezity vykazuje porovnateľnú účinnosť s lídrami trhu, pričom fáza III má čoskoro začať.
- Akcie Roche posilnili za posledného pol roka o 30 %, trhový výhlaď je pozitívny, no nie bez rizík.
Švajčiarsky farmaceutický gigant Roche Holding AG očakáva, že rast zisku na akciu tento rok prekoná rast tržieb, a to napriek slabším výsledkom kľúčového lieku na očné ochorenia Vabysmo. Spoločnosť sa zároveň opiera o silné vývojové portfólio, v ktorom dominujú nové prípravky na rakovinu prsníka, roztrúsenú sklerózu a obezitu.
Roche predpokladá, že upravený zisk na akciu vzrastie vysokým jednociferným tempom, zatiaľ čo tržby porastú stredným jednociferným tempom. Tento výhlaď je rovnaký ako vlani, no prichádza v čase, keď firma čelí tlakom kvôli nižším predajom Vabysma – ten síce medziročne vzrástol o 7 % na 1,04 miliardy CHF, no zaostal za očakávaniami trhu.
Spoločnosť preto intenzívne investuje do vývoja nových terapií. Experimentálna tableta na hormonálny typ rakoviny prsníka – giredestrant – podľa analytikov môže zmeniť liečebné štandardy v tejto oblasti.
Zároveň Roche rozbieha preteky v oblasti liekov na obezitu, kde má ambíciu stať sa jedným z lídrov trhu, hoci štartuje neskôr než konkurenti Eli Lilly a Novo Nordisk.
Údaje zo strednej fázy štúdií ukázali, že týždenná injekcia Roche má porovnateľnú účinnosť pri chudnutí ako prípravok Zepbound od Eli Lilly a dokonca lepší efekt než Wegovy od Novo Nordisk. Firma plánuje už počas tohto štvrťroka začať fázu III klinických štúdií, vrátane kombinácií s inými liekmi a využitia vlastnej diagnostiky pre personalizovanú liečbu.
Výhlaď do roku 2026 je podľa analytikov atraktívny, no nesie so sebou určité riziká – najmä v oblasti konkurencie a regulačných schválení. Roche zároveň plánuje predstaviť nové dáta o lieku na roztrúsenú sklerózu, ktorý by mohol nadviazať na úspech prípravku Ocrevus – aktuálne jedného z najpredávanejších liekov firmy.
Celkové tržby Roche v roku 2025 vzrástli o 2 % na 61,5 miliardy CHF, pričom rast ťahali najmä lieky ako Ocrevus a Hemlibra. Zisk na akciu stúpol o 4 %, no bol brzdený silným švajčiarskym frankom a poklesom v diagnostickej divízii, predovšetkým kvôli cenovým tlakom v Číne. Firma je výrazne závislá od amerického trhu, no náklady nesie prevažne vo Švajčiarsku, čo ju robí zraniteľnou voči menovým výkyvom.
Akcie Roche za posledných šesť mesiacov posilnili o 30 %, čím prekonali výkonnosť konkurenčného Novartisu.
Akcie švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Roche Holding AG sa aktuálne obchodujú na cene 338,50 CHF, pričom v posledných dňoch zaznamenali miernu korekciu po predchádzajúcom silnom raste. Cena sa však naďalej drží výrazne nad kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 324,48 CHF a SMA 100 na 298,41 CHF, čo potvrdzuje pretrvávajúci býčí trend. RSI sa nachádza na hodnote 57,5, teda v neutrálnom pásme, no stále blízko prekúpenej oblasti, čo odzrkadľuje pretrvávajúci nákupný záujem bez známok prehrievania trhu. Z technického pohľadu sa akcie po silnej rally dostali do krátkodobej korekčnej fázy, avšak štruktúra vyšších maxím a miním zostáva zachovaná. Kľúčovou úrovňou pre udržanie pozitívneho scenára je EMA 50, ktorej prielom by mohol signalizovať hlbší pokles. Naopak, návrat nad hladinu 347 CHF, kde sa nachádza posledné lokálne maximum, by mohol otvoriť priestor pre ďalší rast.
