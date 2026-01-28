US OPEN: Historické maximum a očakávania pred rozhodnutím Fedu

Obchodovanie pred rozhodnutím Fedu sa začalo vo veľmi pozitívnej nálade a index S&P 500 dosiahol svoje historické maximum na úrovni 7 000 bodov. Postupne však investori stratili optimizmus, ocenenia sa vrátili späť smerom k otváracím úrovniam a trh zjavne čaká na rozhodnutie Fedu a vyjadrenie FOMC.
Investori upriamujú pozornosť na Fed. Zachovanie súčasnej úrovne úrokových sadzieb sa považuje za takmer isté, no rozhodujúce bude vyhlásenie FOMC po oznámení. Z trhu aj z ekonomiky prichádza množstvo – často protichodných – signálov. Zároveň zostávajú ocenenia na rekordných maximách.
Volatilitu zvyšuje aj výsledková sezóna, ktorá je v plnom prúde. Po bankách prichádzajú na rad technologické firmy. Európska ASML už svoje čísla zverejnila a môžu byť indikátorom sentimentu medzi investormi. Napriek silným výsledkom a optimistickému výhľadu akcie klesli približne o 2 %. Je možné, že podobné reakcie uvidíme aj v USA.
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafe cena krátko dosiahla historické maximum, ale kupci rýchlo stratili silu a stiahli sa pod maximá z nedávnych seancií. Ak sa predávajúcim podarí získať kontrolu, prvá výraznejšia úroveň podpory pre korekciu bude predstavovať 23,6 % Fibonacciho hladinu.
Firemné správy:
Amazon (AMZN.US): Americký e-commerce gigant oznámil ďalšie prepúšťanie – tentoraz 16 000 zamestnancov. Spoločnosť uvádza, že táto vlna sa sústredí najmä na manažment a administratívne pozície.
Texas Instruments (TXN.US): Výrobca analógových polovodičov zverejnil výsledky hlboko pod očakávaniami trhu, no akcie vzrástli o 8 % vďaka extrémne pozitívnemu výhľadu.
Eli Lilly (LLY.US): Farmaceutický gigant pracuje na spoločnej iniciatíve s nemeckou Seamless Therapeutic na vývoji génovej terapie na liečbu straty sluchu. Akcie klesli o 2,5 %.
Starbucks (SBUX.US): Napriek zmiešaným výsledkom uistil generálny riaditeľ investorov o pozitívnych vyhliadkach na ďalšie kvartály. Akcie rastú o 2 %.
AT&T (T.US): Americký telekomunikačný líder prekonal očakávania investorov na tržbách aj na zisku na akciu. Akcie rastú o 5 %.
