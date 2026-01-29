Nájezd na Deutsche Bank vrhá tieň na rekordný rok zisku

- Deutsche Bank ukončila rok 2025 s rekordným ziskom a oznámila nový spätný odkup akcií v hodnote 1 miliardy eur.
- Silné výsledky z obchodovania s dlhopismi a menami vyvážili slabší výkon poradenského segmentu.
- Banka čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z prania špinavých peňazí, no strategický smer zostáva nezmenený.
- Výhlaď na rok 2026 zostáva rastový, so zameraním na vyššie výnosy a návratnosť pre akcionárov.
Deutsche Bank ukončila rok 2025 s rekordným čistým ziskom, ktorý podporili silné výnosy z obchodovania s nástrojmi s pevným výnosom a oznámenie o novom spätnom odkúpe akcií v hodnote 1 miliardy eur. Banka zároveň vyplatí dividendu 1 euro na akciu, čo znamená, že investorom rozdelí polovicu zisku za uplynulý rok. Tieto pozitívne správy však zatieňil nečakaný policajný zásah v sídle banky vo Frankfurte deň pred zverejnením výsledkov.
Výnosy z obchodovania s dlhopismi a menami vzrástli vo štvrtom kvartáli medziročne o 6 %, čo predstavuje najlepší záver roka v histórii tejto divízie. Obchodovanie ťažilo najmä zo silného výkonu na menových trhoch a rozvíjajúcich sa trhoch, hoci silnejšie euro znížilo rast v porovnaní s americkými konkurentmi.
Generálny riaditeľ Christian Sewing napriek razii zdôraznil, že banka zostáva na svojej strategickej ceste:
„Prítomnosť štátneho zástupcu v našich kanceláriách na tom nič nemení.“
Prehliadka bola súčasťou vyšetrovania prania špinavých peňazí, týkajúceho sa obchodov s firmami napojenými na Romana Abramoviča v rokoch 2013–2018. Deutsche Bank uviedla, že s orgánmi plne spolupracuje.
Zatiaľ čo banku čakajú právne výzvy – vrátane žaloby bývalých manažérov v súvislosti s účtovným škandálom v Banca Monte dei Paschi – vedenie stavia na pokračujúci rast výnosov. Pre rok 2026 banka očakáva celkové výnosy okolo 33 miliárd eur, pričom neúrokové náklady by mali mierne presiahnuť 21 miliárd eur, v súlade s predchádzajúcimi odhadmi.
Investičná divízia by mala zaznamenať mierny rast vďaka vyššej aktivite v oblasti poradenstva a kapitálových trhov, zatiaľ čo obchodovanie pravdepodobne zostane na úrovni minulého roka. V štvrtom kvartáli však došlo k 4 % poklesu výnosov z poradenstva a upisovania, hoci konkurenti z Wall Street naopak hlásili zlepšenie v tejto oblasti.
Pozitívny signál prišiel aj od správcovskej divízie DWS Group, ktorá zvýšila svoj strednodobý cieľ ziskovosti a oznámila vyplatenie mimoriadnej dividendy, čo odráža jej disciplinovaný prístup k nákladom a zdržanlivosť voči akvizíciám.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank sa aktuálne obchodujú na úrovni 32,80 EUR, a to po odraze od 50-denného exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA 50) na cene 32,30 EUR, ktorý zohral úlohu krátkodobej podpory. Dlhodobejší SMA 100 sa nachádza nižšie na hodnote 31,28 EUR a taktiež poskytuje technickú oporu v prípade hlbšej korekcie. RSI je aktuálne na hodnote 51,6, čo naznačuje neutrálne nastavenie trhu, bez známok prekúpenia či prepredanosti. Tento stav dáva akciám priestor na ďalší rast alebo zotrvanie v konsolidácii.
Zdroj: xStation5
