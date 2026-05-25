Rusko prehráva vojnu o ropný trh 🛢️

Rusko je kľúčovým členom exkluzívnej skupiny hlavných producentov ropy a odvetvie uhľovodíkov patrí k najdôležitejším faktorom, ktoré formujú politiku Ruskej federácie. Vojna na Ukrajine jasne a dôrazne ukázala, že zdrojom ruského vplyvu nie je jeho armáda. Tento zdroj treba hľadať v sibírskych vrtoch, rafinériách a potrubiach.
Na toto mäkké podbruško ruskej ekonomiky sa zamerali ukrajinské ozbrojené sily. Kampaň útokov na ruskú infraštruktúru získava úplne nový rozmer vo svetle udalostí v Perzskom zálive a náhleho rastu cien ropy. Ukáže sa, že ukrajinské drony sú rýchlejšie než príjmy do kremeľského rozpočtu?
Pochopiť ropu znamená pochopiť Rusko
Rovnako ako samotné Rusko je aj ropný a plynárenský priemysel v Rusku rukojemníkom minulosti krajiny. Sovietsky ropný priemysel, ktorý Ruská federácia zdedila, sa zrodil v Baku, v dnešnom Azerbajdžane. Intenzívna ťažba týchto polí viedla k zhoršeniu ich kvality v rozsahu, s ktorým si sovietsky priemysel nedokázal poradiť.
Postupom času sa ťažisko ťažby ropy v ZSSR presunulo na západnú Sibír, kde zostáva dodnes. To je dôležité, pretože dolet ukrajinských dronov je optimalizovaný na údery práve na tento región.
Polia na západnej Sibíri sú rozsiahle, ale ich ťažba v objemoch, ktoré by celý projekt urobili ziskovým, je náročná. Ruská ropa je relatívne ťažká, teda hustá, a sírnatá. To zvyšuje náročnosť aj náklady na ťažbu a rafináciu. Nedostatok technológií a neefektívne riadenie v sovietskej ére viedli k degradácii ložísk. Ekonomika ZSSR sa napokon stávala čoraz menej schopnou udržať túto čoraz menej ziskovú ťažbu ropy.
Vrchol ťažby ropy v Rusku nastal v 70. rokoch, keď dosiahla mierne viac než 13 miliónov barelov denne. Po rozpade Sovietskeho zväzu produkcia klesla na približne 6 miliónov barelov denne. Dnes už toto číslo nepresahuje 10–11 miliónov.
Degradácia ložísk spôsobená ťažbou v ére ZSSR prinútila Ruskú federáciu vstúpiť do rozsiahlej spolupráce so západnými koncernmi. Tie poskytli pokročilé technológie a naučili Rusov riadiť ťažbu. Bez firiem ako SLB, Halliburton, BP, Exxon, Emerson alebo Siemens by chudobná a zaostalá krajina, akou je Rusko, nikdy nedokázala obnoviť produkciu na dnešnú úroveň.
To vytvára zraniteľnosť, ktorú Rusi nechcú priznať. Ruskú ropnú infraštruktúru nevybudovali Rusi, ale Európania a Američania. Odrezaná od servisu, softvéru a náhradných dielov bude postupne degradovať. To bolo možné pozorovať napríklad vo Venezuele alebo Iráne, hoci tam tento proces netrval roky, ale desaťročia.
Technické problémy ruského ropného priemyslu možno čiastočne tlmiť vďaka spolupráci s Čínou a Indiou. Ruský priemysel je však de facto západným priemyslom s pripevnenou ruskou vlajkou, a preto nie je kompatibilný s ázijskými riešeniami. Komplexné riešenie problému by si vyžadovalo výmenu takmer celého systému a infraštruktúry.
Okrem procesu technickej degradácie musí ruský priemysel čeliť cyklickým útokom ukrajinských dronov, ktoré fyzicky ničia cenné a ťažko nahraditeľné stroje.
Kľúčové je tu slovo degradácia. Cieľom Ukrajiny nie je dekapitačný úder, ale asymetrická kampaň, ktorá spôsobí relatívne malé, no kumulatívne straty.
Aký však má byť zamýšľaný charakter týchto strát?
Viac než 30 % ruského exportu tvorí ropa a fosílne palivá alebo ich polotovary predstavujú viac než 50 % celku. Ropa však nie je najziskovejším produktom. Najekonomickejším produktom vyrábaným z ruskej ropy je nafta. Dôvodom je viskozita a obsah sírnych zlúčenín v ruskej rope. Pri sledovaní produkcie a exportu ruskej ropy je ťažké na grafe zaznamenať ničivý vplyv sankcií alebo kolaps celého odvetvia. Na rozdiel od rozšíreného názoru to však nikdy nebolo cieľom sankcií.
Rusko nemalo prestať ťažiť ropu. Rusko na nej malo zarábať menej. Tento zámer bol čiastočne dosiahnutý, zatiaľ čo trh so surovinami sa po kríze v roku 2022 stabilizoval.
Pri sledovaní údajov o rozpočtových príjmoch aj objemoch je vidieť, že ťažba a export ropy zostali počas analyzovaného obdobia takmer bez zmeny. Objem ťažby klesol iba o 2–3 % a export vzrástol približne o 3 %.
Kampaň ukrajinských dronových útokov má zasiahnuť ziskovejšiu a zraniteľnejšiu časť ropného priemyslu, teda rafináciu. Pri útokoch na ruskú infraštruktúru Ukrajina zvyčajne neútočí na ťažobnú infraštruktúru, pretože je to jednoducho neefektívne. Zameriava sa na úzke hrdlá rafinácie a exportu palív. Tie sa ľahšie zasahujú, ťažšie opravujú a ich dočasné odstavenie je pre ruskú ekonomiku aj rozpočet oveľa nákladnejšie.
Pre optimalizáciu rafinačného procesu na konkrétne typy ropy má Rusko obrovskú nadprodukciu nafty, ktorú vyváža a ktorá poháňa ekonomicky najdôležitejšie vozidlá, vrátane vojenských. Zároveň je produkcia menej kritického, ale stále nevyhnutného benzínu takmer „tak akurát“. Práve to je skutočné slabé miesto, na ktoré Ukrajina cieli.
Produkcia rafinérií zároveň klesla o 7 % a export až o 12 %.
Tu sa treba venovať často citovaným údajom, podľa ktorých ukrajinské útoky vyradili viac než 30 % celkovej spracovateľskej kapacity ruských rafinérií. Ako je možné, že produkcia klesla „len“ o 7 %?
Rusko má obrovské rezervy vo výrobnej kapacite. Celková spracovateľská kapacita ruských rafinérií sa odhaduje až na 6 miliónov barelov ropy denne. Rusko však v súčasnosti využíva iba približne 4,5 milióna. Aj pri vyradení ⅓ infraštruktúry má Rusko stále hypotetickú možnosť presunúť výrobu inam, zatiaľ čo v zasiahnutých závodoch prebiehajú opravy a hasenie požiarov.
To však neznamená, že vplyv týchto útokov nie je viditeľný. Prvé odstávky a nedostatky sa objavujú už na tejto úrovni. Chýbajúca spracovateľská kapacita sa pohybuje v rozmedzí 0,2–0,5 milióna barelov denne.
Mnohé zariadenia sú navyše poškodené v rozsahu, ktorý znemožňuje opravu. Presmerovanie výroby je časovo náročné a drahé. Nie vždy je tiež fyzicky možné. Ruské rafinérie boli navyše postavené primárne s cieľom obsluhovať domáci trh. Poškodená alebo zničená rafinéria preto paralyzuje miestny trh s palivami.
Rozpočtový pohľad
Hodnota ruského exportu ropy klesla na úrovne nižšie než pred vojnou, a to o necelých 10 %. Pokles exportu spracovaných produktov však už presahuje 40 %.
Federálny rozpočet Ruska na rok 2025 predstavuje 41,5 bilióna rubľov, teda približne 415 miliárd USD. Vojenské výdavky dosahujú 13,2 bilióna rubľov a vnútorná bezpečnosť ďalších približne 4,5 bilióna rubľov. To znamená, že samotná „obrana“ a „bezpečnosť“, čo v praxi znamená vojnu a represiu, stojí Rusko viac než 40 % celého rozpočtu.
Rozpočtové príjmy z predaja ropy a plynu medzitým tvoria približne 20–30 % ruských rozpočtových príjmov. Bez tohto prvku sa celá skladačka rozpadá. Ak predpokladáme, že pokles hodnoty exportu sa približne lineárne premietne do poklesu rozpočtových príjmov, znamená to zníženie dostupných prostriedkov zhruba o nižšie desiatky percent rozpočtu.
Ak Ukrajina udrží alebo vystupňuje kampaň proti ruskému ropnému sektoru, stáva sa realistickým scenár, v ktorom bude Rusko nútené voliť medzi uspokojením vlastných potrieb, vrátane frontu, a potrieb zákazníkov, teda aj rozpočtu.
Z každej tony ropy dokáže Rusko vyrobiť približne 300–400 kg nafty a zhruba 150 kg benzínu.
Ruská ekonomika zároveň potrebuje približne 130–140 miliónov ton paliva ročne, aby fungovala v podmienkach relatívnej normality.
S ohľadom na spracovateľské kapacity rafinérií v Rusku to znamená, že Ukrajina by musela vyradiť 50–60 % spracovateľskej kapacity rafinérií v Ruskej federácii, aby Rusko postavila pred voľbu:
Zastaviť vojenské operácie pre nedostatok paliva v ekonomike a armáde;
Znížiť rozpočtové výdavky o niekoľko až desiatky percent v dôsledku obmedzenia exportu palív.
Mení konflikt v Iráne situáciu? Čiastočne.
Rast cien ropy na svetových trhoch a vysoká miera závislosti miestnych spotrebiteľov v Ázii od tejto suroviny sú viditeľné v ruskej bilancii. Cena ropy Urals vzrástla z približne 60 USD za barel na viac než 90 USD, čo predstavuje nárast o viac než 50 %. Dramatická situácia na ropnom trhu robí ruskú ropu oveľa atraktívnejšou. Tento rast však môže byť iba cenový, nie objemový. Prečo?
Ruská prepravná infraštruktúra je výrazne obmedzená. Transnefť, prevádzkovateľ ruských ropovodov, kontroluje približne 67 tisíc km potrubí, ale drvivá väčšina z nich bola vybudovaná s ohľadom na export do Európy a krajín bývalých „ľudových demokracií“. Najväčší dopyt po rope a palivách je dnes v Ázii, no tamojšie ropovody a prekládkové terminály už fungujú na maximálnu kapacitu.
Tvárou v tvár konfliktu na Blízkom východe a globálnemu rastu cien surovín sa cieľom Ukrajiny stalo ďalšie obmedzenie ruských možností exportu a prepravy ropy. Súčasťou tejto stratégie boli rozsiahle útoky na prístavy a rafinérie v Usť-Luge a Tuapse, ktoré sú kľúčovými tepnami nielen pre výrobu, ale aj pre export.
Obrovský rast cien ropy je pre ruský rozpočet iba čiastočnou úľavou. Napriek marcovému nárastu príjmov z exportu o približne 40 % to stále znamenalo pokles takmer o polovicu oproti rovnakému obdobiu pred rokom. Aprílové ukazovatele vyzerajú pre Rusko lepšie. Nárast na 19 miliárd USD znamená rast približne o 100 %. Vzhľadom na historické dáta a kontext však ide najskôr o dočasné zvýšenie. Príjmy majú svoj strop v podobe logistických možností exportu.
Tieto príjmy však zo svojej podstaty tiež nie sú trvalé. Ich vplyv na ruský rozpočet a dlh, ktorý sa pre Rusko stáva čoraz väčšou záťažou, takisto nie je trvalý. Napriek obrovským mimoriadnym ziskom v roku 2022 a reálne fungujúcim schémam obchádzania sankcií v roku 2024 rastú náklady na obsluhu dlhu rovnako strmo ako straty na ukrajinskom fronte.
Zdroje agentúry Reuters zároveň uvádzajú, že Rusko začalo výrazne obmedzovať ťažbu aj export. V apríli mala ťažba ropy klesnúť na 8,5 milióna barelov denne a export na 4,1 milióna. Ak sú tieto odhady správne, znamená to, že produkcia ropy v Rusku klesla na úrovne, ktoré neboli viditeľné približne 10 rokov – napriek rekordným cenám a vysokému dopytu.
Aj ruské ministerstvo hospodárstva predkladá pochmúrny výhlaď. Odhaduje, že export ropy by mal klesnúť na približne 200 miliónov ton ročne. Samotné ministerstvo zároveň pripúšťa, že v tomto desaťročí neexistujú vyhliadky na obnovenie trhovej pozície.
To znamená, že vojna v Iráne je pre Rusko silnou podporou. Ak však budú trendy pokračovať, ani to nebude stačiť na zastavenie trvalo negatívneho trendu, v ktorom sa nachádza ekonomika, priemysel aj rozpočet krajiny.
