⏫ Ropa rastie o 2 %

- USA uvalili rozsiahle sankcie na spoločnosti Rosnefť a Lukoil, dve najväčšie ruské ropné spoločnosti. Znamená to obrat v Trumpovej politike, ktorého cieľom je vynútiť si prímerie na Ukrajine.
- Cieľom týchto sankcií, ktoré zahŕňajú zmrazenie aktív a zákaz transakcií (s prechodným obdobím do 21. novembra 2025), je predovšetkým obmedziť vývoz ropy do Indie a Číny, ktoré predstavujú väčšinu ruských dodávok.
- Reakciou trhu bol nárast cien ropy WTI o 2 %, ale základný trh stále zápasí s výrazným prebytkom ponuky (približne 4 mil. barelov denne). Analytici naznačujú, že sankcie by mohli v budúcom roku znížiť prebytok ponuky.
Spojené štáty, konkrétne Donald Trump, sa 22. októbra rozhodli uvaliť rozsiahle sankcie na Rosnefť a Lukoil- dva najväčšie ruské ropné konglomeráty. Ide o prvé významné opatrenie Trumpovej administratívy voči ruskému energetickému sektoru od návratu prezidenta do Bieleho domu. Tento krok sa považuje za 180-stupňový posun oproti nedávnej komunikácii prezidenta USA, v ktorej vyjadril spokojnosť s rozhovormi s Putinom a vyzval Ukrajinu, aby sa vzdala boja o niektoré územia. Teraz je cieľom USA vyvíjať tlak na Rusko, aby dosiahlo prímerie, pričom ukrajinský prezident Zelenskyj naznačil vysokú pravdepodobnosť prímeria, ale bez vyhlásenia o odstúpení územia.
Sankcie USA uvalené na ruské spoločnosti:
- Executive Order 14024 - sankcie uvalené na základe výkonného nariadenia týkajúceho sa škodlivých aktivít Ruska.
- Zmrazenie aktív - všetky aktíva oboch spoločností v USA alebo pod kontrolou osôb z USA boli zablokované.
- Zákaz transakcií - občanom a spoločnostiam USA sa zakazuje vykonávať akékoľvek finančné transakcie so sankcionovanými konglomerátmi.
- Pravidlo 50 % dolárov - všetky subjekty kontrolované aspoň 50 % dolárov spoločnosťou Rosnefť alebo Lukoil automaticky podliehajú sankciám.
- 34 Dcérske spoločnosti - spoločnosti uvedené na zozname OFAC vrátane spoločností Sibneftegaz, Bašnefť-Dobiča, Lukoil-Perm, Lukoil-Kaliningradmornefť, RN-Juganskneftegaz a RITEK.
Hrozba sekundárnych sankcií:
- Zahraničné banky, ktoré uskutočňujú významné transakcie s Rosneftom alebo Lukoilom, sa môžu samy stať predmetom sekundárnych sankcií.
- Finančné inštitúcie mimo USA, ktoré spracúvajú transakcie s ruskými spoločnosťami, stratia prístup do finančného systému USA, ak poskytujú služby subjektom, na ktoré sa vzťahujú sankcie.
- Cieľom je obmedziť dovoz ropy z Ruska tretími krajinami - predovšetkým Čínou a Indiou, ktoré v prvom polroku 2025 spolu doviezli od týchto dvoch spoločností približne 2,2 milióna barelov denne (bpd).
- Minister financií Scott Bessent varoval pred ďalšími opatreniami a vyzval na spoluprácu spojencov. EÚ zavádza ďalší balík sankcií a naznačuje, že od roku 2027 sa vzdá ruského plynu LNG.
- Trump oznámil rozhovor s prezidentom Si Ťin-pchingom o nákupe ruskej ropy.
- Transakcie so spoločnosťami Lukoil a Rosnefť budú povolené do 21. novembra 2025.
- Cieľom tohto odkladného obdobia je umožniť spoločnostiam prispôsobiť sa novým požiadavkám.
Hospodárske dôsledky:
- Ceny ropy v posledných dňoch zaznamenali výrazné oživenie. Tento týždeň vzrástla o viac ako 5 %.
- Rozsah vývozu - Rosnefť a Lukoil predstavujú takmer polovicu ruského vývozu ropy, približne 3,1 milióna barelov denne.
- Príjmy rozpočtu - ruský ropný a plynárenský sektor tvorí približne 25 % príjmov ruského federálneho rozpočtu.
- India - najväčší odberateľ ruskej námornej ropy začal revíziu zmluvy; štátne rafinérie môžu byť nútené odstúpiť od ruských dodávok.
- Čína - dováža približne 20 % svojej ropy z Ruska (približne 2 milióny barelov denne), pričom rafinérie v provincii Šan-tung a CNPC sú obzvlášť zraniteľné.
Geopolitický kontext:
- Sankcie boli oznámené deň po zrušení stretnutia Trump-Putin v Maďarsku.
- Trump uviedol, že „dlho čakal“ a nechcel „zbytočné stretnutie“ bez pokroku v mierových rokovaniach.
- EÚ súčasne prijala svoj 19. balík sankcií vrátane zákazu dovozu ruského skvapalneného zemného plynu od roku 2027 a obmedzení pre 117 plavidiel z tieňovej flotily.
Základné údaje o trhu s ropou:
- Súčasný prebytok ponuky na trhu predstavuje takmer 4 mil. barelov denne. Prebytok sa od začiatku tohto roka zvyšuje. Súčasná situácia pripomína obdobie koncom 90. rokov minulého storočia alebo obdobie rokov 2014 - 2016, kedy bol tiež zaznamenaný obrovský prebytok na trhu. Pokles cien bol v týchto obdobiach podstatne prudší ako teraz, hoci súčasný prebytok je s malými prestávkami prítomný od roku 2022$.
- IEA očakáva, že v budúcom roku pretrvá prebytok ponuky na úrovni približne 4 mil. barelov denne, ale súčasná situácia môže tento obraz zmeniť. Indiu a potenciálne aj Čínu nie je ľahké nahradiť ako destinácie vývozu ropy. Predtým tieto dve veľké krajiny nahradili celú Európsku úniu ako hlavného príjemcu. Potenciálne tak hrozí zníženie dostupnej ponuky na trhu o 2 až 4 milióny barelov denne, hoci sa určite nájdu menšie krajiny, ktoré môžu nakupovať ruskú ropu v menších množstvách a využívať staršie, nepoistené flotily. Klesajúci trend na trhu s ropou by mal pokračovať, ale prebytok ponuky v budúcom roku môže byť určite menší, ako predpokladá IEA.
Technická situácia:
Cena dnes vzrástla o viac ako 2 % a testuje 25-periódový kĺzavý priemer. Momentum nahor by mohlo viesť k rastu smerom k 62 USD za barel, kde sa nachádza 50-periodický kĺzavý priemer. Nemala by však prekročiť zónu okolo 63 - 65 USD za barel, ktorá obsahuje líniu klesajúceho trendu a pásmo predchádzajúcej konsolidácie z augusta a septembra. Ak sa však súčasné sankcie ukážu ako „papierový tiger“ (prípadné ďalšie ubezpečenia zo strany Putina a zrušenie sankcií alebo pokračovanie širokého ruského vývozu), cena môže opäť klesnúť do blízkosti 57 USD a v budúcom roku sa natrvalo usadiť pod 55 USD za barel.
