Japonský jen stráca časť ziskov po intervencii. Trh opäť sleduje hranicu 158 USD/JPY 💴

Japonský jen dnes mierne oslabuje voči americkému doláru a postupne odovzdáva časť výrazných ziskov, ktoré získal po koordinovanej menovej intervencii Japonska a Spojených štátov na konci minulého týždňa. Menový pár USD/JPY sa po pondelkovom poklese k 155,23 vrátil tesne pod hranicu 158,00, hoci americký dolár zostáva pod tlakom slabších makroekonomických údajov.
Spoločná intervencia japonského ministerstva financií a amerického ministerstva financií viedla ku krátkodobému posilneniu jenu približne o 4,5 %. Trh však teraz spochybňuje, či bude tento efekt dlhodobo udržateľný.
Fiškálne opatrenia vyvolávajú otázky
K oslabeniu jenu prispievajú aj nové kroky japonskej vlády. Kabinet schválil plán na dvojročné zníženie dane z potravín a zároveň pripravuje finančnú podporu pre nízkopríjmové domácnosti, ktorá má zmierniť dopady rastúcich životných nákladov.
Podľa analytikov Rabobank však tento balík vyvoláva pochybnosti, pretože nie je sprevádzaný jasným plánom financovania. Kritika prichádza nielen od opozície, ale aj od časti vládnej Liberálnodemokratickej strany. Posledná aukcia 30-ročných japonských štátnych dlhopisov však neukázala výraznejšie známky nervozity investorov.
Analytici upozorňujú, že skutočným testom dôvery v hospodársku politiku vlády bude práve ďalší vývoj japonskej meny.
Slabší dolár obmedzuje straty jenu
Ďalším dôležitým faktorom sú očakávania týkajúce sa americkej menovej politiky. Slabšie ekonomické údaje z USA zvýšili obavy zo spomaľovania trhu práce a obmedzili podporu amerického dolára.
Správa ADP Employment Change ukázala vznik iba 44-tisíc nových pracovných miest, zatiaľ čo trh očakával približne 70-tisíc. Sklamaním skončil aj index ISM služieb, ktorého zložka zamestnanosti naznačila pokračujúce ochladzovanie trhu práce.
Investori teraz čakajú na piatkovú štatistiku Nonfarm Payrolls (NFP), ktorá môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj dolára aj jenu. Trh aktuálne očakáva vznik približne 80-tisíc pracovných miest, po júnových 57-tisíc.
Slabšie údaje zároveň viedli k zníženiu očakávaní ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb Fedu. Podľa nástroja CME FedWatch trh teraz pripisuje septembrovému zvýšeniu sadzieb približne 54 % pravdepodobnosť, zatiaľ čo ešte na začiatku týždňa to bolo približne 67 %.
Vývoj menového páru USD/JPY bude v najbližších dňoch závisieť predovšetkým od amerických údajov z trhu práce a od toho, či bude japonská vláda pripravená opäť zasiahnuť na devízovom trhu.
Graf USD/JPY (USD/JPY, H4)
Zdroj: xStation5
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