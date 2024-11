🛢️Ropa WTI rastie o 2 %

OPEC+ v decembri nezv├Ż┼íi produkciu, Ir├ín hroz├ş ─Ćal┼í├şm ├║tokom na Izrael

OPEC+ odlo┼żil zv├Ż┼íenie produkcie ropy. Ceny ropy si na za─Źiatku t├Ż┼żd┼ła prip├şsali viac ako 2 %, a to tesne pred vo─żbami v USA a rozhodnut├şm Fedu. Hlavn├Żm faktorom, ktor├Ż v s├║─Źasnosti ovplyv┼łuje ceny ropy, je v┼íak spr├íva, ┼że OPEC+ sa cez v├şkend rozhodol odlo┼żi┼ą zv├Ż┼íenie ┼ąa┼żby o mesiac. OPEC+ predt├Żm ozn├ímil, ┼że produkcia sa m├í od okt├│bra ka┼żd├Ż mesiac zv├Ż┼íi┼ą o 180 000 barelov denne, nesk├┤r v┼íak tento krok odlo┼żil na december. Teraz sa m├í zv├Ż┼íenie produkcie za─Źa┼ą v janu├íri.

V s├║─Źasnosti OPEC+ nie je pod tlakom, aby zvy┼íoval produkciu, a to z d├┤vodu neistoty t├Żkaj├║cej sa dopytu. Okrem toho zna─Źn├í ─Źas┼ą kraj├şn, ktor├ę sa z├║─Źast┼łuj├║ na dohode o zn├ş┼żen├ş produkcie, u┼ż ┼ąa┼ż├ş viac. Len v okt├│bri sa produkcia OPEC+ zv├Ż┼íila o 400 000 barelov denne, a to najm├Ą v d├┤sledku obnovenia ┼ąa┼żby v L├şbyi. ─Äal┼íie zasadnutie OPEC+ je napl├ínovan├ę na 1. decembra.

Ir├ín hroz├ş ─Ćal┼í├şmi ├║tokmi

Po─Źas v├şkendov├ęho prejavu ir├ínsky najvy┼í┼í├ş vodca pohrozil Izraelu a Spojen├Żm ┼ít├ítom a vyhl├ísil, ┼że po prezidentsk├Żch vo─żb├ích, ale e┼íte pred inaugur├íciou nov├ęho prezidenta, sa Ir├ín rozhodne pre zdrvuj├║cu vojensk├║ odpove─Ć na ned├ívne kroky. Ajatoll├íh Al├ş Chamene├ş nazna─Źil, ┼że ├║tok bude v├Ą─Ź┼í├ş ako len ├║tok s pou┼żit├şm bezpilotn├Żch lietadiel a rakiet. To na druhej strane vytv├íra ─Ćal┼íiu neistotu, pokia─ż ide o situ├íciu v oblasti dod├ívok na trhu s ropou.

Ropa v s├║vislosti s vo─żbami v USA

K neistote na trhu s ropou prispievaj├║ vo─żby v USA a rozhodnutie Fedu z tohto t├Ż┼żd┼ła. V poslednom ─Źase sme zaznamenali rozpad korel├ície medzi v├Żnosmi a ropou. V├Żnosy americk├Żch dlhopisov zost├ívaj├║ vysok├ę, ─Źo s├║vis├ş s rizikovou pr├ęmiou pri ned├ívnom n├íraste Trumpovej popularity a zn├ş┼żen├Żch o─Źak├ívaniach zni┼żovania ├║rokov├Żch sadzieb v USA. Na druhej strane, ak by vo─żby vyhral Harris a Fed by po najnov┼í├şch slab├Żch americk├Żch ├║dajoch zaujal holubi─Ź├ş postoj, v├Żnosy by mohli klesn├║┼ą, ─Źo by zn├ş┼żilo tlak na rast cien. V poslednom ─Źase mnoh├ę progn├│zy (vr├ítane progn├│z spolo─Źnost├ş Citi a JP Morgan) nazna─Źovali, ┼że nadmern├í ponuka na trhu s ropou by mohla v bud├║com roku zn├ş┼żi┼ą ceny na 60 USD za barel.

 

Ropa WTI sa dnes vr├ítila nad 70 USD za barel a pok├║sila sa prelomi┼ą 25- a 50-d┼łov├ę k─║zav├ę priemery. V pr├şpade ├║spechu je ─Ćal┼íou v├Żznamnou ├║rov┼łou odporu 72 a┼ż 73 USD za barel. Stoj├ş za zmienku, ┼że ┼ípekulat├şvne poz├şcie na rope s├║ op├Ą┼ą extr├ęmne n├şzke, podobne ako v septembri alebo sk├┤r v janu├íri tohto roka. Zdroj: xStation5