Ryanair na 5-mesačnom minime 🚩 Rast cien leteckého paliva tlačí na letecký sektor

Akcie Ryanairu (RYAAY.US) klesli na najnižšiu úroveň od októbra 2025, hoci spoločnosť zostáva jedným z najefektívnejšie riadených dopravcov v Európe. Najnovší vývoj naznačuje, že aerolinka vstupuje do novej fázy rastu, aj keď v prostredí rastúcich regulačných nákladov a prevádzkovej neistoty. Zároveň je takmer isté, že vyššie ceny leteckého paliva budú tlačiť na marže, zatiaľ čo dopyt po letnom cestovaní zostáva pre napätie na Blízkom východe neistý. Práve to je teraz hlavná obava trhu.
Novinky zo spoločnosti
- Ryanair očakáva certifikáciu Boeingu 737 MAX 10 v treťom kvartáli tohto roka, pričom dodávky by sa mali začať načas začiatkom budúceho roka. Včasné dodanie lietadiel je kľúčové pre rozšírenie kapacity a podporu ďalšieho rastu siete.
- Aerolinka plánuje v budúcom finančnom roku zvýšiť počet cestujúcich z 207 miliónov na približne 215 miliónov, a to pri miernom raste cien leteniek. To naznačuje pokračujúci rast ťahaný objemami pri zachovaní cenovej disciplíny.
- Ryanair obmedzí prevádzku na letisku Brusel-Charleroi približne o 10 % pre novú daň z cestujúcich a ročne zruší asi 1,1 milióna miest. Toto rozhodnutie ukazuje citlivosť obchodného modelu na reguláciu aj schopnosť spoločnosti rýchlo presmerovať kapacitu.
- Spoločnosť sa rozhodla neinštalovať do lietadiel satelitný internet Starlink, pretože by zvyšoval spotrebu paliva a na krátkych trasách nedáva ekonomický zmysel. Tento krok odráža jej konzistentný dôraz na optimalizáciu nákladov.
- Kľúčovým rizikom zostáva tempo dodávok lietadiel a možné oneskorenie certifikácie v Boeingu. Na druhej strane investičný príbeh naďalej stojí na udržaní nákladového leadershipu a disciplinovanej alokácii kapitálu.
Valuácia pôsobí relatívne atraktívne. Pomer P/E sa pohybuje okolo 12 a nízky PEG približne 0,3 naznačuje potenciál rastu vzhľadom na výhlaď spoločnosti. Evercore ISI zvýšila odporúčanie na „outperform“ s cieľovou cenou 80 USD po približne 15 % poklese od januárových maxím. Bernstein zvýšil cieľovú cenu na 71 USD s odkazom na stabilný prevádzkový pokrok vrátane rastu tržieb na dostupný sedadlový kilometer (RASK) o 1,1 %. Konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí nahor ceny leteckého paliva, spolu s makroekonomickou neistotou spojenou s infláciou a geopolitickým napätím však naďalej dolieha na celý letecký sektor. Ryanair napriek tomu zostáva vo veľmi silnej finančnej kondícii, s čistou hotovosťou okolo 1 miliardy EUR a celkovo pozitívnou čistou hotovostnou pozíciou. Kvalitná súvaha a silná tvorba hotovosti dávajú firme priestor na investície aj návrat kapitálu akcionárom. Prevádzková ziskovosť spoločnosti v rámci sektora vyniká, návratnosť vlastného kapitálu sa pohybuje okolo 26 % a ultra low-cost model naďalej podporuje štrukturálnu nákladovú výhodu aj v prostredí vyšších cien paliva.
Zdroj: xStation5
Aký veľký je problém s leteckým palivom?
- IATA varuje, že konflikt USA a Izraela s Iránom odhalil vážne slabé miesta v dodávateľských reťazcoch leteckého paliva. Organizácia uvádza, že vojna môže viesť k výraznému nedostatku leteckého paliva a potenciálne narušiť leteckú dopravu.
- Hormuzský prieliv je kritickým úzkym miestom globálnych energetických trhov. Za bežných okolností cez neho prúdi približne 20 % svetových dodávok ropy, no lodná doprava tam sa teraz prudko prepadla.
- Výpadok tokov ropy z Perzského zálivu by sa mohol rýchlo premietnuť aj do letectva. Nižšia dostupnosť ropy a poškodené rafinérske kapacity by globálne znížili produkciu leteckého paliva.
- Európa sa javí ako obzvlášť zraniteľná v prípade dlhšieho narušenia dodávok. Približne 25 až 30 % európskych dodávok leteckého paliva pochádza z Perzského zálivu, pričom zásoby pokrývajú len asi jeden mesiac bežného dopytu.
- Pod tlakom je aj Ázia, čo obmedzuje možnosti náhradných dodávok. Približne 84 % ropy, ktorá bežne prechádza Hormuzským prielivom, smeruje do Ázie, najmä do Indie a Číny, čo obmedzuje schopnosť týchto krajín kompenzovať nedostatok inde.
- Aerolinky už teraz čelia vyššej spotrebe paliva pre zmeny trás. Pokračujúce konflikty na Ukrajine a Blízkom východe nútia diaľkové lety voliť dlhšie trasy, čo zvyšuje náklady aj spotrebu.
- IATA upozorňuje, že letectvo je obzvlášť zraniteľné, pretože letecké palivo nemožno vo veľkom jednoducho nahradiť. Na rozdiel od niektorých iných sektorov majú aerolinky len veľmi obmedzené krátkodobé alternatívy, ak by sa narušenie dodávok ešte viac prehĺbilo.
- Organizácia vyzýva na okamžitú reakciu politikov. Medzi krátkodobé odporúčania patria strategické rezervy leteckého paliva, väčšia diverzifikácia dodávok a užšia koordinácia medzi vládami, aerolinkami a rafinériami.
- Právni aj odvetvoví experti varujú, že poškodenie rafinérií na Blízkom východe by mohlo situáciu výrazne zhoršiť. Ak by sa zásoby paliva na letiskách a u aeroliniek na dlhšie obdobie vyčerpali, dopravcovia by mohli byť nútení obmedziť prevádzku a rušiť lety.
Akýkoľvek rozsiahly nedostatok leteckého paliva by pravdepodobne priamo pocítili cestujúci. Veľkonočné cestovanie, charterové lety aj medzinárodné letecké ambulancie by mohli čeliť výrazným problémom, ak by sa situácia ďalej zhoršovala. Ako vidíme, pokles akcií Ryanairu má svoje opodstatnenie. Prípadná deeskalácia by však mohla Ryanair podporiť a vytvoriť priestor na odraz akcií.
