📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (12.6.2026)

Víťazi:
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Mosaic Co/The (MOS): +7,59 % – Podnik sa radí medzi výrobcov a distribútorov chemikálií, najmä fosfátových a draselných hnojív pre poľnohospodárstvo.
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Seagate Technology Holdings PL (STX): +7,25 % – Spoločnosť navrhuje a vyrába pevné disky a ďalšie riešenia pre uchovávanie dát.
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Albemarle Corp (ALB): +7,14 % – Firma sa špecializuje na produkciu chemikálií a ťažbu lítia nevyhnutného pre výrobu batérií.
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Intel Corp (INTC): +6,51 % – Tento nadnárodný podnik sa zaoberá vývojom a výrobou počítačových mikroprocesorov a polovodičových čipov.
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Western Digital Corp (WDC): +6,35 % – Spoločnosť patrí medzi globálnych producentov pevných diskov, pamäťových zariadení a dátových úložísk.
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Coherent Corp (COHR): +5,90 % – Firma dodáva pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pre priemyselné i vedecké využitie.
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Teradyne Inc (TER): +5,72 % – Podnik vyrába automatizačné a testovacie systémy nevyhnutné pre vývoj a produkciu polovodičov i elektroniky.
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KLA Corp (KLAC): +5,55 % – Spoločnosť dodáva pokročilé inšpekčné a meracie systémy určené na kontrolu kvality pri výrobe polovodičov.
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Sandisk Corp (SNDK): +5,24 % – Firma sa zameriava na vývoj a výrobu spoľahlivých flash pamätí a rozličných dátových úložísk.
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Charter Communications Inc (CHTR): +4,80 % – Tento telekomunikačný operátor poskytuje širokopásmové pripojenie a káblové služby pre domácnosti i firmy.
Porazení:
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EchoStar Corp (SATS): −10,97 % – Spoločnosť zabezpečuje satelitnú komunikáciu a poskytuje súvisiace technologické riešenia i dátové služby.
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Adobe Inc (ADBE): −6,76 % – Firma vyvíja softvérové nástroje a platformy pre tvorbu digitálneho obsahu, spracovanie grafiky a marketing.
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Carvana Co (CVNA): −5,49 % – Podnik prevádzkuje online platformu určenú na nákup a predaj ojazdených automobilov.
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Lennar Corp (LEN): −4,90 % – Spoločnosť pôsobí v oblasti realít a zameriava sa primárne na výstavbu i predaj rezidenčných nehnuteľností.
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TKO Group Holdings Inc (TKO): −4,84 % – Firma spravuje a celosvetovo distribuuje športový i zábavný mediálny obsah.
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Super Micro Computer Inc (SMCI): −4,72 % – Podnik navrhuje a vyrába vysoko výkonné servery a poskytuje komplexné hardvérové riešenia pre dátové centrá.
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PTC Inc (PTC): −3,98 % – Spoločnosť poskytuje softvérové riešenia pre priemyselný dizajn a aplikácie internetu vecí.
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Fox Corp (FOXA): −3,98 % – Táto trieda akcií mediálnej korporácie odráža tvorbu, vysielanie a distribúciu televízneho spravodajstva i zábavných programov.
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Autodesk Inc (ADSK): −3,47 % – Firma vyvíja špecializovaný softvér určený pre 3D modelovanie, počítačom podporované projektovanie a inžinierstvo.
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Cintas Corp (CTAS): −3,08 % – Spoločnosť poskytuje pracovné uniformy, hygienické služby a komplexné bezpečnostné riešenia pre firmy.
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