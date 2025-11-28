Ryanair ukončuje vernostný program

- Ryanair po ôsmich mesiacoch ruší program Prime, pretože zľavy pre členov prevýšili príjmy z predplatného.
Ryanair po 8 mesiacoch končí s programom Prime. Namiesto dodatočného zisku z predplatného skončil nízkonákladový dopravca v mínuse a vracia sa k svojej tradičnej stratégii zameranej na lacné základné lety bez extra benefitov.
Drahý experiment s predplatným Prime
Ryanair Prime bol ročný program za 79 eur. Ponúkal lacnejšie letenky, cestovné poistenie a bezplatnú rezerváciu sedadiel až na 12 letov. Celkovo sa prihlásilo viac ako 55 tisíc zákazníkov, ktorí zaplatili približne 4,4 milióna eur na predplatnom. Členovia však zároveň využili zľavy na letenky v objeme okolo 6 miliónov eur. Firma tak na teste programu čisto prerábala.
Marketingový riaditeľ Dara Brady k tomu uviedol, že celý test stál viac peňazí, než koľko zarobil. Pri spustení Ryanair hovoril o tom, že Prime obmedzí na 250 tisíc členov na princípe kto skôr príde, ten skôr berie. Realita záujmu tak zostala výrazne pod pôvodnými ambíciami.
O’Leary: program bol podcenený cenou
Šéf Ryanairu Michael O’Leary skôr priznal, že bol k myšlienke predplatného dlho skeptický. Napokon očakával, že Prime prinesie asi 2,5 milióna eur z členských poplatkov. V máji však spätne povedal, že podľa neho firma najmä nastavila príliš nízku cenu. Podľa jeho slov by väčší zmysel dávalo účtovať skôr okolo 99 eur ročne. Program Prime navyše predstavoval odklon od tradičného modelu Ryanairu založeného na čo najnižšej základnej cene a platení prakticky za všetky doplnkové služby.
Čo bude ďalej a ako je na tom konkurencia
Ryanair uviedol, že existujúci členovia si môžu užívať výhody Prime až do konca svojho ročného obdobia. Nové registrácie však od piatka už neprijíma.
Konkurencia pritom v segmente predplatného pokračuje. Wizz Air ponúka ročné členstvo All You Can Fly za 499 eur a nedávno uvoľnil ďalšiu kapacitu pre nových predplatiteľov. Zatiaľ čo Ryanair svoj experiment s lacnejším predplatným ukončil, Wizz stavia na drahší produkt, ktorý má cieliť na veľmi častých cestujúcich.
Graf: RYAAY.US (D1)
