Ryanair zachová objednávku lietadiel MAX 10, Boeing potvrdil včasné dodanie

Spoločnosť Ryanair oznámila, že nemení svoju objednávku lietadiel Boeing 737 MAX 10, ktoré sú naplánované na dodanie začiatkom roku 2027. Rozhodnutie prišlo po uistení od spoločnosti Boeing, že dodávky budú prebiehať včas, uviedol generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary počas hovoru s analytikmi.

Pôvodne Ryanair zvažoval, že objednávku na väčší model MAX 10 prehodnotí v prospech menšieho modelu MAX 8-200, ak by hrozilo oneskorenie. Boeing mal podľa dohody do konca júna potvrdiť, či zvládne harmonogram dodávok.

Podľa O’Learyho šéfka divízie Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, „užitočne potvrdila včasnosť dodávok písomne,“ čím rozptýlila obavy Ryanairu o prípadnej zmene objednávky.

Týmto krokom Ryanair potvrdzuje dôveru v schopnosť Boeingu splniť záväzky, a to aj napriek pretrvávajúcim problémom a výrobným meškaniam, ktoré výrobca v posledných mesiacoch rieši. Model MAX 10 má kľúčový význam pre ďalšiu expanziu Ryanairu vďaka vyššej kapacite a efektivite oproti súčasným modelom.

Rozhodnutie zachovať pôvodnú objednávku prináša Boeingu vítanú stabilitu v oblasti dôvery zákazníkov, zatiaľ čo Ryanair získava jasnú víziu pre plánovanie svojej flotily v nasledujúcich rokoch.

Graf RYAAY.US (D1)

Akcie Ryanair Holdings sa aktuálne obchodujú za 55,92 USD a po sérii rastových dní zaznamenali výraznejšiu korekciu smerom nadol. Cena tak teraz testuje dôležitú podporu tvorenu kĺzavým priemerom EMA 50 (55,09 USD), ktorý môže rozhodnúť o ďalšom krátkodobom smerovaní. RSI sa nachádza na úrovni 45,2, čo naznačuje slabnúce momentum a posun do neutrálnej až mierne medvedej zóny. MACD taktiež potvrdzuje slabnutie trendu – histogram klesá a línia MACD sa blíži k prielomu pod signálnu čiaru.

Aj keď cena zostáva nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 a SMA 100 (50,68 USD), aktuálny vývoj môže signalizovať zvýšené riziko prehĺbenia korekcie. Ak by došlo k prielomu pod EMA 50, ďalším kľúčovým supportom by bola zóna 52,50–53,00 USD. Naopak odrazenie od súčasnej úrovne a návrat nad 56,50 USD by mohlo znamenať obnovenie rastového trendu a opätovný útok na predchádzajúce lokálne maximá nad 58 USD.

Zdroj: xStation5

