Samsung Electronics na vlne optimizmu – investori vsádzajú na rekordné zisky a pokračovanie rastovej rally

- Samsung Electronics zvýšil svoju trhovú hodnotu od roku 2025 o 350 miliárd USD a očakáva sa ďalší rast vďaka umelej inteligencii a pamäťovému boomu.
- Spoločnosť môže v roku 2026 dosiahnuť rekordný zisk 60 miliárd USD, výrazne podporený dopytom po HBM čipoch.
- Očakávaný kontrakt s Nvidiou a nedostatok pamäťových čipov ženú ceny nahor.
- Valuácia zostáva atraktívna aj napriek rastu, no trh je citlivý na akékoľvek sklamanie vo výsledkoch.
Akcie spoločnosti Samsung Electronics od začiatku roka 2025 pridali na trhovej hodnote ohromujúcich 350 miliárd USD a podľa analytikov tento rast zďaleka nekončí. Vďaka obnovenej vlne záujmu o pamäťové čipy, prudkému rastu dopytu po umelej inteligencii (AI) a očakávaným rekordným ziskom sa trh zhoduje, že „Samsung je späť“.
Dnes akcie spoločnosti posilnili až o 4 %, keď CEO Nvidie Jensen Huang počas prezentácie zdôraznil existenciu „úplne neobslúženého trhu“ pre AI dátové úložiská. Tento komentár podporil očakávania, že Samsung získa kľúčový kontrakt na dodávku novej generácie HBM pamätí práve pre Nvidiu. Už vo štvrtok firma zverejní predbežné hospodárske výsledky, od ktorých sa očakáva, že štvrťročný zisk sa viac ako zdvojnásobí.
Samsung výrazne zaostával za menším rivalom SK Hynix počas predchádzajúcich troch rokov, no rok 2026 má byť rokom obratu. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg predpovedajú, že spoločnosť dosiahne v roku 2026 rekordný zisk okolo 60 miliárd USD, čím sa priblíži úrovni TSMC. Napriek tomu má Samsung trhovú kapitalizáciu len 560 miliárd USD, teda menej než polovicu oproti taiwanskému rivalovi.
Čo ženie rast Samsungu:
-
AI boom a HBM pamäte: Očakávaný kontrakt s Nvidiou a vysoký dopyt po HBM čipoch spôsobili útlm produkcie bežných DRAM, čo vyhnalo ich ceny nahor.
-
Rast cien a nedostatok kapacít: Podľa Citigroup nastane v roku 2026 vážny nedostatok komoditných pamätí, pričom rast cien bude ďalej zrýchľovať.
-
Nové produkty a CES prezentácia: Samsung upútal pozornosť aj predstavením nových produktov s AI funkciami – napríklad nové televízory a spotrebnú elektroniku.
-
Atraktivita valuácie: Napriek tomu, že akcie v roku 2025 viac než zdvojnásobili svoju hodnotu, forwardové P/E kleslo na 10×, čo je výrazné zlepšenie oproti viac než 25-násobku v roku 2023.
Napriek pozitívnej nálade niektorí experti varujú pred prehnaným optimizmom. Podľa CEO spoločnosti Fibonacci Asset Management sú síce fundamenty priaznivé, ale očakávania trhu môžu byť až príliš vysoké. Výrazné sklamanie v nadchádzajúcich výsledkoch by mohlo viesť ku korekcii.
Graf SMSN.UK (D1)
Akcie spoločnosti Samsung Electronics pokračujú v prudkom raste a aktuálne dosiahli nové maximum na úrovni 2 422 GBP. Tento pohyb nadväzuje na silný býčí trend, ktorý začal koncom roka 2025, a odvtedy akcie vykazujú akcelerujúce tempo rastu. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – krátkodobým EMA 50 (1 852,62 GBP) aj dlhodobým SMA 100 (1 640,91 GBP), čo potvrdzuje extrémne silné technické momentum. RSI sa aktuálne nachádza na úrovni 79,1, teda v pásme prekúpenosti, čo upozorňuje na možnosť krátkodobej korekcie alebo spomalenia rastu. V silných trendoch však RSI môže zotrvať v prekúpenej zóne dlhší čas. Z technického hľadiska sa akcie nachádzajú v jasnom „breakout“ režime, kde sa obchodujú v nezmapovanom území bez predchádzajúcich rezistencií. Kľúčové bude sledovať, či sa rast udrží, alebo dôjde ku krátkodobému výberu ziskov.
Zdroj: xStation5
