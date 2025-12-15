Sanofi pod tlakom po odložení FDA a neúspešných štúdiách

Akcie spoločnosti Sanofi sa dostali pod výrazný tlak po zverejnení negatívnych správ týkajúcich sa tolebrutinibu, inovatívneho lieku vyvíjaného na liečbu roztrúsenej sklerózy. Spoločnosť oznámila, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nevydá regulačné rozhodnutie v pôvodne plánovanom termíne 28. decembra 2025. Nový časový harmonogram zatiaľ nebol stanovený a Sanofi očakáva ďalšie usmernenia od FDA až na konci prvého štvrťroka 2026. Zároveň bol na žiadosť regulátora spustený program, ktorý umožní niektorým pacientom prístup k terapii ešte pred oficiálnym rozhodnutím.
Situáciu spoločnosti ďalej zhoršili výsledky klinických skúšaní. Vo veľkej štúdii fázy 3 tolebrutinib nedosiahol očakávané výsledky u pacientov s primárne progresívnou roztrúsenou sklerózou. Liek v porovnaní s placebom nespomalil progresiu ochorenia, čo viedlo Sanofi k upusteniu od plánov požiadať o schválenie pre túto indikáciu, ktorá sa týka približne desiatich percent pacientov s roztrúsenou sklerózou.
V reakcii na tieto udalosti spoločnosť oznámila, že vykoná test znehodnotenia (impairment test) projektu tolebrutinibu, pričom výsledky sa očakávajú v januári. Zároveň Sanofi potvrdila svoj finančný výhľad na rok 2025 a zdôraznila, že naďalej verí v potenciál lieku v jeho hlavnej indikácii. Trh však reagoval nervózne. Akcie spoločnosti na parížskej burze klesli o viac než 4 %, čo predstavuje najväčší jednodňový pokles za posledné tri mesiace. Trhy začínajú spochybňovať predchádzajúce odhady maximálnych ročných tržieb na úrovni približne 1,7 miliardy USD, hoci niektorí analytici stále vidia hodnotu v kľúčovej indikácii tohto projektu.
Zdroj: xStation5
