Akcie Skyworks Solutions sa prepadli o viac než 11 % po zverejnení slabého výhľadu

-
Akcie Skyworks Solutions klesli o viac než 11 % po slabom výhľade.
-
Firma zápasí s nestabilným dopytom po smartfónoch.
-
Vysoká závislosť od Applu predstavuje dlhodobé riziko.
-
Spoločnosť neťaží priamo z rastu AI sektora, čo znižuje jej atraktivitu pre investorov.
-
Akcie Skyworks Solutions klesli o viac než 11 % po slabom výhľade.
-
Firma zápasí s nestabilným dopytom po smartfónoch.
-
Vysoká závislosť od Applu predstavuje dlhodobé riziko.
-
Spoločnosť neťaží priamo z rastu AI sektora, čo znižuje jej atraktivitu pre investorov.
Spoločnosť Skyworks Solutions, Inc. zaznamenala výrazný pokles hodnoty akcií o viac ako 11 % po zverejnení výhľadu, ktorý sklamal očakávania investorov. Išlo o jeden z najslabších výkonov spoločnosti za posledné štvrťroky, čo ju zaradilo medzi najhoršie výkonné tituly v technologickom sektore.
Investori reagovali najmä na opatrný postoj spoločnosti k vývoju dopytu, najmä v oblasti smartfónov, ktorá tvorí hlavnú časť tržieb Skyworks. Napriek pozitívnym trendom v oblasti AI a dátových centier zostáva mobilný segment slabinou spoločnosti.
Výsledky stabilné, výhľad sklamal
Spoločnosť uviedla, že podmienky sa medziročne zlepšili, no k zásadnému oživeniu dopytu zatiaľ nedošlo. Výrobcovia smartfónov pokračujú v úpravách zásob a dopyt po prémiových zariadeniach zostáva slabý.
Aj keď spoločnosti pomáhajú úsporné opatrenia udržať marže, trh reagoval na absenciu silného rastového katalyzátora. Očakávania, že rok 2026 prinesie obrat, sa zatiaľ nenapĺňajú.
Riziko závislosti od Applu
Jedným z hlavných rizík zostáva veľká závislosť Skyworks od spoločnosti Apple, ktorá predstavuje významnú časť jej príjmov. Akékoľvek oslabenie dopytu po iPhone alebo zmena v dodávateľskom reťazci môže mať na Skyworks významný dopad.
Rizikom je aj snaha Applu o vývoj vlastných RF komponentov, čo by mohlo ďalej ohroziť dopyt po produktoch Skyworks.
Slabé prepojenie na sektor umelej inteligencie
Na rozdiel od iných polovodičových firiem nemá Skyworks priame napojenie na rast investícií do AI a dátových centier. Spoločnosť síce rozširuje svoju pôsobnosť do automobilového a priemyselného segmentu, tie však zatiaľ nedosahujú dostatočný objem na kompenzáciu slabého výkonu v mobilnom segmente.
Trhová reakcia a výhľad
Viac než 11 % pokles odráža oslabenú dôveru investorov a absenciu viditeľného zlepšenia. Bez jasnej vízie rastu mimo segment smartfónov zostáva výhľad pre Skyworks neistý. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.