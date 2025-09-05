Šéf UBS odmieta zmenšovanie banky napriek tlaku regulátorov

Generálny riaditeľ švajčiarskej banky UBS Sergio Ermotti v piatok vyhlásil, že nemá v pláne zmenšovať veľkosť banky, a to aj napriek rastúcemu tlaku zo strany švajčiarskych regulátorov, ktorí požadujú posilnenie odolnosti bankového systému po núdzovom prevzatí Credit Suisse.
Na podnikateľskej konferencii Ermotti uviedol, že dúfa v nájdenie „rozumného riešenia“ v prebiehajúcich rokovaniach s úradmi v Berne, no odmietol myšlienku, že by zmenšovanie banky bolo vhodnou stratégiou. „Zmenšovanie banky nie je stratégia,“ zdôraznil.
Regulačný tlak po fúzii
UBS čelí po prevzatí Credit Suisse zvýšenému dohľadu, pretože sa teraz stala jedinou globálnou bankou vo Švajčiarsku. Regulačné návrhy zverejnené v júni požadujú, aby UBS kapitalizovala svoje zahraničné dcérske spoločnosti na 100 % namiesto doterajších 60 %. Cieľom je ochrániť švajčiarsku ekonomiku v prípade, že by sa banka dostala do problémov.
Vzhľadom na to, že bilančná suma UBS je približne dvojnásobkom švajčiarskeho HDP, nové pravidlá by mohli znamenať potrebu navýšiť kapitál až o 24 miliárd dolárov, čo by podľa analytikov obmedzilo schopnosť banky vyplácať akcionárov a investovať do rastu.
UBS zvažuje možnosti, no chce zostať vo Švajčiarsku
UBS už podľa informácií agentúry Reuters z júla zintenzívnila svoje krízové plánovanie, ktoré zahŕňalo aj možnosť presunu sídla banky do zahraničia. Ermotti však následne vyhlásil, že UBS zostáva oddaná Švajčiarsku a neplánuje relokáciu.
UBSG.CH (D1)
Akcie švajčiarskej bankovej skupiny UBS sa nachádzajú v silnom býčom trende, keď sa aktuálne obchodujú na úrovni 32,06 CHF, teda na dohľad tohtoročných maxím. Cena akcií sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na hodnote 30,52 CHF a SMA 100 na úrovni 28,04 CHF, čo potvrdzuje pokračujúce pozitívne momentum a prevahu kupujúcich. Prienik nad tieto hladiny, ku ktorému došlo začiatkom júla, odštartoval rýchly rastový pohyb, ktorý zatiaľ neslabne.
Zdroj: xStation5
