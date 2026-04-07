Shrnutí trhů: Rozhodující den pro Írán? Americké a evropské trhy soupeří o investory ⚖️

Geopolitika a sentiment
- Dnešná obchodná seansa v Európe je ďalším dňom obchodovania „diktovaného“ Blízkym východom — trhy oscilujú medzi nádejou na dohodu a rizikom, že Trumpov termín pre Irán povedie k ďalšej eskalácii.
- Po veľkonočnej prestávke sa Stoxx 600 snaží o oživenie, no sentiment zostáva krehký. Investori si uvedomujú, že európske indexy od vypuknutia vojny stratili viac než ich americké protějšky a akákoľvek správa z Teheránu alebo Washingtonu môže dnešné zisky počas niekoľkých minút otočiť.
- Trhu stále dominuje pohľad v štýle „započítať najhorší scenár“, no čoraz častejšie sa objavuje otázka, či vyššie ceny ropy nedonútia ECB reagovať agresívnejšie než Fed, čo by európske akcie ďalej poškodilo.
Dnešná seansa: pokoj pred búrkou?
- Indexy zatiaľ ukazujú skôr konsolidáciu než panický výpredaj: DE40 rastie asi o 0,5 %, US500 a US100 pridávajú 0,07–0,08 % a taliansky ITA40 je vyššie o viac než 0,7 %.
- Na trhu FX dolár odovzdáva časť včerajších ziskov — EURUSD rastie o 0,15 %, GBPUSD o 0,19 %, USDPLN je prakticky bez zmeny a USDJPY sa takmer nepohol.
- Medzi drahými kovmi vyčnieva zlato: po nedávnej korekcii sa odrazilo o takmer 0,6 % na približne 4 676 USD za uncu, zatiaľ čo striebro zostáva mierne v červených číslach.
- Na úrovni jednotlivých firiem v Európe opäť žiari finančný sektor — BNP vzrástla o viac než 2 %, čo potvrdzuje, že banky zostávajú prirodzeným zaistením proti scenáru vyššej inflácie a dlhšie zvýšených úrokových sadzieb.
Európske akcie: seansa v štýle „počkáme a uvidíme“
- Investori konajú opatrne, ale nepanikária. Stoxx 600 sa drží blízko lokálnych maxím z posledných troch týždňov, zatiaľ čo DAX sa obchoduje v úzkom pásme okolo 23 400 bodov.
- Ťahúňom je mediálny sektor — silné obchodovanie vykazuje Universal Music po ponuke na prevzatie od Pershing Square — spolu s bankami, ktoré ťažia z rastúcich výnosov a výhľadu na dlhšie obdobie vyšších sadzieb.
- Technologický sektor naopak výrazne zaostáva — ASML stráca viac než 4 % v reakcii na oznámenie ďalších amerických exportných obmedzení na dodávky zariadení do Číny, čo presne zapadá do naratívu Bloombergu o „americkom downgradu AI“ a regulačnom tlaku na sektor.
Samsung: symbol novej vlny „víťazov AI“
- Samsung je teraz učebnicovým príkladom toho, ako môže AI počas niekoľkých štvrťrokov zmeniť vyhliadky celého konglomerátu. Spoločnosť odhaduje, že jej prevádzkový zisk za 1. štvrťrok dosiahne 57,2 bilióna KRW, teda viac než osemnásobok minuloročnej úrovne a viac než celkový zisk za rok 2025.
- Išlo by o nový rekord v histórii firmy — takmer trojnásobok predchádzajúceho kvartálneho maxima — a výrazné prekonanie trhových odhadov, ktoré sa pohybovali okolo 40–42 biliónov KRW.
- Hlavným motorom je predovšetkým segment pamätí. Podľa odhadov v odvetví by ceny DRAM mali v 2. štvrťroku vzrásť o viac než 50 % a prudko rastúci dopyt po pamätiach HBM a tradičných čipoch pre AI dátové centrá vytvára chronický nedostatok ponuky.
- Z pohľadu trhu je dôležité aj to, že výhľad Samsungu ukazuje, že firma skutočne sťahuje náskok SK Hynixu — prvé dodávky HBM4 pre Nvidiu potvrdzujú, že sa vracia do hry v najpokročilejšom segmente pamätí.
- Napriek tomuto boomu sú už na obzore viditeľné možné prekážky. Po prvé sa niektorí analytici obávajú, že tempo rastu cien pamätí sa blíži k svojmu vrcholu, a v posledných týždňoch bolo viditeľné mierne ochladenie spotových cien DRAM. Po druhé vojna v Iráne zvyšuje riziko narušenia dodávok priemyselných plynov vrátane hélia, ktoré sú pre výrobu čipov zásadné.
- To však nič nemení na tom, že z pohľadu globálnej alokácie kapitálu prechádza Samsung zrýchleným re-ratingom. Pri osemnásobnom raste ziskov a odhadovanej prevádzkovej marži divízie pamätí okolo 70–80 % sa firma stáva jedným z najväčších príjemcov súčasnej investičnej vlny do AI infraštruktúry.
Európa stráca ťažko vydobytú výhodu
- Od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA už Euro Stoxx 50 klesol o viac než 7 %, zatiaľ čo S&P 500 stratil necelé 4 % — európsky náskok voči USA, budovaný počas posledných dvoch rokov, sa začína rozpadávať.
- Zároveň mizne aj to, čo malo byť hlavnou výhodou európskeho trhu — valuačný diskont voči USA. S&P 500 prešiel vlastným prudkým de-ratingom — forward P/E od októbra kleslo asi o 15 % pre obavy z AI, nadmerných výdavkov a rizík v sektore private credit, zatiaľ čo pomer pri Stoxx 600 zostal prakticky bez zmeny.
- Problémom sa stáva aj rast ziskov. Donedávna konsenzus pre EPS rástol vďaka dôvere vo fiškálnu podporu a blížiace sa znižovanie sadzieb, dnes však tieto predpoklady slabnú. Ekonomika je oveľa citlivejšia na ceny ropy a dlhopisový trh už začal započítavať takmer tri zvýšenia sadzieb ECB v tomto roku.
Revízie ziskov: USA majú navrch
- Index revízií ziskov od Citi ukazuje, že sa od začiatku roka momentum jasne presunulo v prospech Wall Street — v USA počet revízií smerom nahor stabilne prevyšuje revízie smerom nadol, zatiaľ čo v Európe naďalej prevažujú negatívne revízie.
- Model Bloombergu ukazuje, že pri súčasnej energetickej kríze by európske firmy mali v roku 2026 vygenerovať pre Stoxx 600 rast EPS len okolo 5 %, oproti 25,5 % pred štyrmi rokmi a proti stále pomerne optimistickému konsenzu okolo 10 %.
- Stratégovia upozorňujú, že firmy majú tentoraz oveľa menej nástrojov na obranu svojich marží než v roku 2022. Globálny nominálny rast je polovičný, odložený dopyt vyprchal, trh práce oslabuje a daňové úrady už nie sú k firmám také ústretové ako kedysi.
Valuácie trhu: prémia USA sa zúžila, no Európa už nie je jednoznačná príležitosť
- Americká valuačná prémia sa výrazne zúžila — americký index sa vrátil bližšie k svojmu historickému priemeru, zatiaľ čo Európa sa posunula vyššie vďaka rastovej vlne, ktorá sa začala na jeseň 2025.
- Inými slovami, argument „kupujem Európu, pretože je lacná“ dnes stráca na sile. Vzhľadom na riziko spomalenia kvôli rope a jestřábí ECB už táto riziková prémia nevyzerá tak atraktívne.
- Zároveň projektované EPS pre Stoxx 600 ďalej rastie. Ak konflikt v Iráne udrží ceny ropy nad 100 USD niekoľko mesiacov, negatívne revízie možno ešte len začínajú, čo by ďalej zhoršilo pomer rizika a výnosu pri európskych akciách.
