Škótske veterné projekty sa chýlia ku koncu, Shell prehodnocuje svoju ekologickú budúcnosť

- Spoločnosť Shell zrušila dva škótske pobrežné projekty, čím potvrdila svoj odchod z odvetvia veternej energie.
- Rastúce náklady a nižšie výnosy prinútili spoločnosť prehodnotiť svoje záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
- Spoločnosť ScottishPower Renewables pokračuje v projekte MarramWind, ktorý by mohol byť jednou z prvých komerčných plávajúcich veterných elektrární na svete.
Spoločnosť Shell Plc oznámila, že ruší plány na výstavbu dvoch veterných fariem pri škótskom pobreží. Tento krok potvrdzuje pokračujúci odklon spoločnosti od veľkých investícií do obnoviteľných zdrojov energie a prehodnotenie jej dlhodobej stratégie v oblasti pobrežnej veternej energie.
Spoločnosť Shell bola pôvodne zapojená do dvoch spoločných podnikov so spoločnosťou ScottishPower Renewables (divízia španielskej spoločnosti Iberdrola) s cieľom rozvíjať projekty CampionWind a MarramWind. Po výmene akcií sa spoločnosť Shell stala jediným vlastníkom projektu CampionWind, ktorý následne vrátila spoločnosti Crown Estate Scotland. Spoločnosť uviedla, že prípravné práce na mieste znížili investičné riziká a že miesto by mohlo mať v budúcnosti iné využitie.
Stúpajúce náklady menia stratégiu
Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď náklady na výstavbu pobrežných veterných elektrární výrazne stúpajú. Najmä náklady na plávajúcu technológiu, ktorá sa mala použiť v škótskych projektoch, stúpli do takej miery, že ekonomická návratnosť sa stáva neistou. Spoločnosť Shell už zrušila plánovaný projekt v Spojených štátoch, ktorý čelil regulačným prekážkam.
Od vymenovania generálneho riaditeľa Waela Sawana spoločnosť postupne znižuje svoje investície do veľkých veterných elektrární a zameriava sa viac na ziskovejšie segmenty, najmä plyn, kvapalné palivá a infraštruktúru súvisiacu s prechodom na nízkouhlíkové technológie. Táto zmena odzrkadľuje širší trend v energetickom sektore, kde niektoré tradičné ropné spoločnosti prehodnocujú svoje záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na rastúce náklady a klesajúce marže.
Čo zostalo zo škótskych plánov
Partner spoločnosti Shell, ScottishPower Renewables, bude pokračovať v realizácii väčšieho z týchto dvoch projektov – MarramWind s plánovanou kapacitou 3 gigawatty. Ak sa tento projekt zrealizuje, bude to jedna z prvých komerčných plávajúcich veterných elektrární na svete, ktorá by mohla zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji európskej veternej energetiky.
Graf: SHEL.US (D1)
