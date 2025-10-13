📺 Sledujte XTB livestreamy aj tento týždeň

Aj tento týždeň vám prinášame sériu živých vysielaní od XTB, ktoré pokrývajú dianie na finančných trhoch. Sledujte našich analytikov pri komentovaní aktuálnych udalostí a vývoji na trhoch.
Utorok od 15:15 – Wall Street open
🎙 Vysielajú: Róbert Hrabčák, Pavel Peterka
📌 Obsah: Analýza amerických trhov pred otvorením Wall Street, aktuálne makrodáta a trhové očakávania.
▶️ YouTube: Sledujte tu
Streda od 15:15 – Wall Street Open
🎙 Vysielajú: Tomáš Cverna, Vojtěch Tumpach
📌 Obsah: Živý komentár k vývoju amerických akcií, indexov a trhového sentimentu.
▶️ YouTube: Sledujte tu
Streda od 16:00 – Komoditný výhľad
🎙 Vysielajú: Jiří Tyleček, Vojtěch Slovák
📌 Obsah: Vývoj cien ropy, zlata, plynu a ďalších komodít z pohľadu technickej aj fundamentálnej analýzy.
▶️ YouTube: Sledujte tu
BREAKING: Zásoby ropy výrazne nad očakávaniami 📌
BREAKING: Zemný plyn oslabuje po údajoch EIA 📌
DE40: Európa sa pohybuje do strany, Nestlé posilňuje
Graf dňa - US100 (16.10.2025)
