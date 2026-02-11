Bitcoin klesol pod 67 000 USD, rizikový sentiment sa zhoršuje

-
-
Bitcoin klesol pod 67 000 USD a stratil krátkodobú technickú podporu.
-
Rast výnosov a slabší rizikový sentiment zatlačili na kryptotrh.
-
Volatilita odráža citlivosť na makroekonomické podmienky.
-
Investori sledujú kľúčové úrovne podpory pre potvrdenie stabilizácie.
Bitcoin oslabil pod hranicu 67 000 USD, čím prehĺbil nedávnu korekciu v prostredí slabnúceho rizikového sentimentu na globálnych trhoch. Pokles prichádza v čase zvýšenej volatility na akciových trhoch a prehodnocovania očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb.
Zdroj: TradingView
Vývoj potvrdzuje, že kryptomeny zostávajú citlivé na makroekonomické podmienky a často sa pohybujú v súlade s rizikovými aktívami.
Technický pohľad naznačuje krátkodobý tlak
Prelomenie úrovne 67 000 USD znamená stratu dôležitej krátkodobej podpory. Technické indikátory oslabili, čo naznačuje prevahu predajcov v krátkodobom horizonte.
Trh teraz sleduje ďalšie úrovne podpory pri nedávnych minimách. Ich prípadné prelomenie by mohlo viesť k hlbšej korekcii, zatiaľ čo stabilizácia by mohla podporiť návrat kupujúcich.
Zvýšená volatilita zároveň poukazuje na citlivosť trhu na makroekonomické správy a likviditné podmienky.
Makroekonomické faktory pod tlakom
Pokles Bitcoinu sa zhoduje s rastom výnosov štátnych dlhopisov a zmenami očakávaní v oblasti menovej politiky. Vyššie výnosy alebo odklad znižovania sadzieb často negatívne ovplyvňujú špekulatívne aktíva.
Bitcoin v posledných mesiacoch vykazoval vyššiu koreláciu s hlavnými americkými indexmi, čo podporuje jeho vnímanie ako volatilného rizikového aktíva.
Úloha inštitucionálneho kapitálu
Rastúca účasť inštitucionálnych investorov znamená, že toky kapitálu do ETF, derivátov a makro fondov výrazne ovplyvňujú krátkodobé pohyby cien.
Dlhodobé fundamenty, vrátane obmedzenej ponuky a postupnej adopcie digitálnych aktív, zostávajú zachované. Krátkodobý vývoj je však pod silným vplyvom likvidity a sentimentu.
