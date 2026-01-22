Société Générale zruší 1 800 pracovných miest vo Francúzsku v rámci reorganizácie

-
Société Générale zníži 1 800 pracovných miest v rámci francúzskej pobočkovej siete a centrály.
-
Reorganizácia prebehne najmä cez fluktuáciu a interné presuny zamestnancov.
-
Trh reagoval pozitívne, akcie banky mierne posilnili.
-
Krok je súčasťou širšieho trendu optimalizácie v európskom bankovníctve.
-
Société Générale zníži 1 800 pracovných miest v rámci francúzskej pobočkovej siete a centrály.
-
Reorganizácia prebehne najmä cez fluktuáciu a interné presuny zamestnancov.
-
Trh reagoval pozitívne, akcie banky mierne posilnili.
-
Krok je súčasťou širšieho trendu optimalizácie v európskom bankovníctve.
Francúzska banková skupina Société Générale oznámila plán reorganizácie, ktorý zahŕňa zrušenie približne 1 800 pracovných miest vo Francúzsku. Ide o približne 4,5 % domácej pracovnej sily, pričom cieľom je zvýšiť efektivitu a znížiť prevádzkové náklady v kontexte náročného európskeho prostredia.
Banka uviedla, že prepúšťanie bude prebiehať predovšetkým formou prirodzenej fluktuácie a interných presunov, nie masových výpovedí. Súčasne sa sústredí na rozvoj zručností a školenia, aby podporila flexibilitu a adaptabilitu svojich tímov.
Reorganizácia pod vedením nového generálneho riaditeľa
Tento krok je súčasťou širšej stratégie, ktorú vedie generálny riaditeľ Slawomir Krupa. Ten sa zameriava na zjednodušenie organizačnej štruktúry, zlepšenie nákladovej efektívnosti a zvýšenie pružnosti v poskytovaní služieb.
Banka vytvorí aj špecializované centrum „Mobility and Skills Campus“, ktoré má podporiť interné presuny a rekvalifikáciu zamestnancov naprieč oddeleniami.
Reakcia trhu a vývoj akcií
Trh na ohlásenie zmien zareagoval pozitívne. Akcie Société Générale mierne posilnili, čo poukazuje na dôveru investorov vo vedenie banky a ich stratégiu smerujúcu k dlhodobej udržateľnosti. Zároveň banka pokračuje v spätnom odkúpe vlastných akcií, čím posilňuje dôveru v svoje finančné zdravie. Zdroj: xStation5
Konkurencia a tlak v sektore
Podobné kroky prijímajú aj ďalšie európske banky, ktoré čelia výzvam ako sú nižšie úrokové marže, digitalizácia služieb, tlak na náklady a náročnejšie správanie klientov. V tomto kontexte je efektívne riadenie ľudských zdrojov kľúčovým nástrojom transformácie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % vďaka rekordnému rastu užívateľov a pozitívnemu výhľadu
UK regulátor Ofcom spúšťa vyšetrovanie dodržiavania pravidiel WhatsApp spoločnosťou Meta
Akcie Intelu prudko klesajú po slabom výhľade aj napriek prekonaniu očakávaní za Q4
TikTok uzavrel dohodu o predaji v USA a zabezpečil si tak svoje pôsobenie na americkom trhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.