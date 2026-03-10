Nvidia expanduje do softvérového AI sektora? Wired informuje o NemoClaw

Nvidia rozširuje svoju softvérovú vrstvu okolo AI. Podľa správ servera Wired spoločnosť pracuje na open-source platforme pre AI agentov s názvom NemoClaw, ktorá je určená predovšetkým pre firemných zákazníkov. Platforma by mala firmám umožniť nasadzovať AI agentov, ktorí budú schopní vykonávať zložité úlohy za zamestnancov. Pred otvorením amerického trhu akcie Nvidie na tieto správy reagujú len obmedzene, no v posledných dňoch sa počas výpredaja indexu Nasdaq 100 držali relatívne dobre, čo môže naznačovať pokračujúcu akumuláciu.
- Strategickým cieľom sa zdá byť posilnenie širšieho AI ekosystému okolo technológií Nvidie. Projekt zapadá do širšej stratégie firmy budovať kompletný AI stack — od hardvérovej infraštruktúry (GPU) až po softvérové nástroje, ktoré firmám umožnia vyvíjať, nasadzovať a spravovať AI aplikácie.
- Očakáva sa, že NemoClaw rozšíri schopnosti platformy NeMo od Nvidie, ktorá slúži na správu životného cyklu AI modelov, vrátane prípravy dát, fine-tuningu, monitoringu a optimalizácie produkčných modelov.
- Podľa dostupných informácií spoločnosť rokuje s firmami ako Salesforce, Cisco, Google, Adobe a CrowdStrike, ktoré by mohli platformu integrovať do svojich produktov. V tejto fáze však zatiaľ neboli potvrdené žiadne oficiálne partnerstvá.
- Open-source model by mohol urýchliť adopciu. Podľa správy by partneri mohli platformu využívať bezplatne výmenou za príspevok k jej vývoju. Takýto prístup by mohol zvýšiť pravdepodobnosť rýchleho rastu ekosystému okolo tohto nástroja.
- Platforma má zároveň zahŕňať funkcie zamerané na bezpečnosť a súkromie, ktoré sú pre firemných klientov obzvlášť dôležité, najmä vzhľadom na rastúce obavy o bezpečnosť autonómnych AI agentov, ktorí vykonávajú úlohy v mene používateľov.
- Nvidia sa zároveň snaží využiť rastúci trend AI agentov. Trh sa postupne posúva od všeobecných veľkých jazykových modelov k špecializovaným AI agentom, ktorí dokážu uvažovať, plánovať a vykonávať viac krokov za sebou. Tento posun by mohol v dlhšom horizonte zvýšiť dopyt po výkonnej výpočtovej infraštruktúre.
- V posledných mesiacoch predstavila Nvidia nástroje ako Nemotron a Cosmos, ktoré majú slúžiť ako základné stavebné prvky pre aplikácie postavené na agentoch. Zároveň si získali popularitu aj open-source nástroje, ktoré bežia lokálne a automatizujú sekvencie úkonov. Jedným z najvýraznejších príkladov bol OpenClaw, ktorý neskôr kúpila spoločnosť OpenAI.
Komentáre generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga zdôrazňujú význam tohto trendu. Huang tento vývoj označil za „pravdepodobne najdôležitejšie softvérové vydanie vôbec“, čím podčiarkol strategický význam AI agentov v dlhodobej vízii Nvidie. Správy o NemoClaw prichádzajú len niekoľko dní pred každoročnou konferenciou GTC spoločnosti Nvidia v San Jose (16.–19. marca), kde firma zvyčajne predstavuje nové smery svojho AI hardvéru aj softvérovej roadmapy. Ak bude projekt práve tam oficiálne oznámený, mohlo by to ďalej posilniť stratégiu Nvidie budovať komplexný AI ekosystém — a zvýšiť závislosť zákazníkov od jej technológií nielen na úrovni hardvéru, ale aj v softvérovej vrstve.
Zdroj: xStation5
