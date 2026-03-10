Oracle dnes zverejní výsledky, investori sledujú najmä AI 🧑‍💻

Oracle dnes zverejní výsledky po uzavretí trhu
Akcie spoločnosti sa obchodujú viac než 50 % pod svojimi maximami
Analytici očakávajú zisk 1,70 USD na akciu (+16 % medziročne)
Tržby by mali vzrásť o 14 % na 16,9 miliardy USD
Analytici celkovo očakávajú, že Oracle vykáže upravený zisk 1,70 USD na akciu, čo by predstavovalo medziročný rast o 16 %. Tržby za štvrťrok by mali podľa konsenzu analytikov vzrásť o 14 % na 16,9 miliardy USD. Pozornosť Wall Street sa bude pravdepodobne sústreďovať aj na tempo rastu služby Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Konsenzus analytikov počíta s rastom OCI približne o 86 %, čo by znamenalo výrazné zrýchlenie oproti 68 % rastu v minulom štvrťroku.
Pozornosť investorov priťahuje aj ukazovateľ remaining performance obligations (RPO), ktorý predstavuje budúce zmluvne zabezpečené príjmy. Ten v minulom štvrťroku vzrástol o 438 % na 523 miliárd USD, čím prekonal priemerný odhad analytikov vo výške 501,8 miliardy USD. Tento ukazovateľ síce signalizuje silný rastový potenciál, investori sa však obávajú, ako rýchlo sa tieto kontrakty premietnu do skutočných tržieb, najmä pri súčasných vysokých investíciách. Ďalšou sledovanou témou sú aj hotovostná pozícia spoločnosti a rastúce zadlženie.
Oracle tiež nedávno oznámil, že plánuje prepustiť až 30 tisíc zamestnancov, aby uvoľnil prostriedky na masívnu expanziu dátových centier zameraných na umelú inteligenciu. Analytici medzitým upravujú svoje cieľové ceny. Banka Barclays pred zverejnením výsledkov znížila cieľovú cenu akcií Oracle z 310 na 230 USD. Podobne aj Citigroup znížila cieľovú cenu akcií z 370 na 310 USD. Podľa Citi sa kapitálové výdavky spoločnosti pravdepodobne budú ďalej zvyšovať po nedávnom získaní nového dlhu a kapitálu, čo by mohlo zmierniť obavy z financovania expanzie. Banka odhaduje, že kapitálové výdavky Oracle by vo fiškálnych rokoch 2026 a 2027 mohli presiahnuť 50 miliárd dolárov.
Graf ORCL.US (H4)
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
Amazon: Začiatok konca AI snov?
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
