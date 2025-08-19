SoftBank posiela Intelu 2 miliardy dolárov

Americký výrobca čipov Intel získa 2 miliardy dolárov vo forme kapitálovej injekcie od japonskej investičnej skupiny SoftBank, čím sa firma stane jedným z desiatich najväčších akcionárov Intelu. Investícia, oznámená v pondelok, predstavuje zásadnú podporu pre Intel, ktorý sa v posledných rokoch potýka so stratou konkurencieschopnosti, najmä v oblasti čipov pre umelú inteligenciu.
SoftBank zaplatí za každú akciu 23 USD, čo je mierne pod pondelkovou záverečnou cenou 23,66 USD, a získa podiel tesne pod 2 %. Akcie Intelu na túto správu zareagovali pozitívne a v premarkete posilnili o 6,6 %, zatiaľ čo akcie SoftBank oslabili o 4 %. Investícia bude realizovaná formou primárnej emisie nových akcií, bez nároku na miesto v predstavenstve alebo obchodné záväzky voči Intelu.
Hoci zdroje blízke SoftBank popierajú politické pozadie investície, obchod prichádza v kontexte geopolitického tlaku, keď sa USA snažia posilniť domácu výrobu čipov a znížiť závislosť od TSMC a Číny. Médiá zároveň špekulujú, že americká vláda zvažuje kúpu až 10 % podielu v Intelu, pričom stretnutie nového CEO Lip-Bu Tana s prezidentom Trumpom údajne odštartovalo tieto rokovania.
Intel prechádza najväčšou reštrukturalizáciou za posledné dekády. Po vlaňajšej strate 18,8 miliardy dolárov – prvej od roku 1986 – sa firma snaží reformovať svoj obchodný model a preraziť v oblasti zmluvnej výroby čipov (foundry business), kde zatiaľ nedokáže konkurovať TSMC a získava len málo externých klientov.
SoftBank o tejto časti podnikania už s Intelu v minulosti rokovala, a podľa Financial Times nejde o koniec rozhovorov, ale možný začiatok hlbšej spolupráce, ktorá by mohla zahŕňať joint ventures alebo minoritné podiely v jednotlivých segmentoch.
Podľa analytikov môže byť Intel vďaka svojej dvojitej úlohe výrobcu a návrhára čipov potenciálne najvhodnejšou platformou pre konkurenciu TSMC na americkej pôde. Investícia SoftBank tak predstavuje strategické posilnenie amerického polovodičového ekosystému, ale zároveň aj stávku na dlhodobé obnovenie značky Intel v kľúčovom technologickom odvetví.
Graf INTC.US (D1)
Akcie spoločnosti Intel v posledných dňoch výrazne posilnili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 23,64 USD. Cena prerazila výraznú rezistenciu v oblasti 21,70 USD, kde sa predtým nachádzali kĺzavé priemery EMA 50 (21,68 USD) a SMA 100 (21,25 USD), a v priebehu dvoch dní vytvorila silnú rastovú sviečku s maximom nad 25 USD. Následne došlo k miernej korekcii, ktorá však zatiaľ nevykazuje známky hlbšieho oslabenia.
RSI sa nachádza na úrovni 58,8, teda v neutrálnej zóne, s potenciálom ďalšieho rastu, ak trhový sentiment zostane pozitívny. MACD taktiež potvrdzuje býčí vývoj – indikátor prekročil signálnu líniu a histogram zosilňuje, čo potvrdzuje momentum v prospech kupujúcich.
Z technického pohľadu zostáva oblasť okolo 23,00–22,70 USD kľúčovou zónou krátkodobej podpory. Ak sa táto úroveň udrží, môže dôjsť k opätovnému testu nedávneho maxima okolo 25,00 USD. Naopak, prerazenie pod 22,50 USD by mohlo znamenať návrat k priemerom a hlbšiu korekciu.
Zdroj: xStation5
