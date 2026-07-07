SpaceX klesá o 6 % napriek vlne býčích začatí pokrytia z Wall Street 📉

- Citi začala pokrývať SpaceX s odporúčaním Buy a cieľovou cenou 200 USD.
- Býčie pokrytie začali aj Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) a Mizuho (200 USD).
- Analytici považujú Starlink a AI infraštruktúru za kľúčové dlhodobé rastové motory SpaceX.
- Citi začala pokrývať SpaceX s odporúčaním Buy a cieľovou cenou 200 USD.
- Býčie pokrytie začali aj Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) a Mizuho (200 USD).
- Analytici považujú Starlink a AI infraštruktúru za kľúčové dlhodobé rastové motory SpaceX.
Akcie SpaceX (NASDAQ: SPCX) dnes klesajú takmer o 6 % na približne 150 USD, napriek tomu, že získali veľmi optimistické pokrytie od viacerých veľkých investičných bánk. Spoločnosť sa dnes tiež zaraďuje do indexu Nasdaq 100, čo je krok, ktorý podľa skoršieho odhadu JPMorgan mohol vygenerovať približne 4,3 miliardy USD pasívnych prílevov z fondov sledujúcich index.
- Citi začala pokrytie s odporúčaním Buy a cieľovou cenou 200 USD, pričom načrtla dlhodobý scenár, v ktorom by akcie mohli prekonať 900 USD, ak bude program Starship úspešne nasadený vo veľkom rozsahu. Býčie začatia pokrytia prišli aj od Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) a Mizuho (200 USD).
- Analytici sa domnievajú, že najväčšími dlhodobými rastovými motormi spoločnosti budú Starlink, AI infraštruktúra a technologické líderstvo SpaceX v oblasti opakovane použiteľných rakiet.
- Dnešný pokles môže vzhľadom na prevažne pozitívny tok správ pôsobiť prekvapivo. Okrem zaradenia do indexu Nasdaq 100 SpaceX tiež dosiahla koniec svojho IPO quiet period, čo umožňuje veľkým firmám z Wall Street zverejniť prvé oficiálne analytické reporty o spoločnosti.
- Trhy sa však často riadia klasickým vzorcom „buy the rumor, sell the news“. Zaradenie do indexu Nasdaq 100 bolo známe dlho dopredu a pravdepodobne už bolo premietnuté v cene akcií. Po silnej rally z posledných týždňov zrejme mnohí investori vyberajú zisky.
Wall Street vidí výrazný rastový potenciál
Najoptimistickejší dlhodobý pohľad prišiel od Citi, ktorá začala pokrytie s odporúčaním Buy a cieľovou cenou 200 USD, čo znamená viac než 30 % rastový potenciál zo súčasných úrovní. Banka však zdôraznila, že tento cieľ nevníma ako konečnú valuáciu spoločnosti, ale skôr ako míľnik na ceste k oveľa vyššej dlhodobej valuácii.
Podľa Citi vstupuje SpaceX do jedného z najviac transformačných období vo svojej histórii. Banka sa domnieva, že spoločnosť má jedinečnú pozíciu na využitie dvoch najväčších technologických trendov nasledujúcej dekády: globálneho satelitného pripojenia a infraštruktúry pre umelú inteligenciu. V najoptimistickejšom scenári Citi by úspešné rozsiahle nasadenie Starship mohlo nakoniec podporiť valuáciu presahujúcu 900 USD za akciu.
Vlna býčích začatí analytického pokrytia
Citi zďaleka nebola vo svojom pozitívnom výhľade sama. Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street a Mizuho tiež začali pokrytie s odporúčaniami zodpovedajúcimi Buy, pričom väčšina cieľových cien sa pohybuje medzi 200 a 255 USD.
Medzi veľkými investičnými bankami zverejnila najvyššiu cieľovú cenu Deutsche Bank, a to 255 USD, čo znamená takmer 70 % rastový potenciál zo súčasných úrovní. Analytici zároveň upozornili na široký rozptyl odhadov valuácie, keď zverejnené ciele siahajú približne od 62 do 310 USD, čo ilustruje výraznú neistotu týkajúcu sa dlhodobej hodnoty SpaceX.
Jediný výrazne opatrný pohľad prišiel od MoffettNathanson, ktorá začala pokrytie s odporúčaním Neutral a poukázala na neistotu okolo dlhodobých finančných projekcií spoločnosti.
AI, Starlink a Starship majú ťahať ďalšiu fázu rastu
Analytici konzistentne poukazujú na výhody SpaceX vo vertikálnej integrácii, technológii opakovane použiteľných rakiet a dominantnej pozícii Starlinku na trhu satelitného širokopásmového internetu.
Deutsche Bank tvrdí, že kombinácia interného vývoja rakiet, výroby satelitov a inžinierskych skúseností vytvára konkurenčnú výhodu, ktorú je mimoriadne ťažké napodobniť. Banka sa tiež domnieva, že SpaceX by sa mohla stať popredným poskytovateľom AI infraštruktúry, a to nielen prostredníctvom pozemných dátových centier, ale v budúcnosti aj vďaka umožneniu orbitálnej výpočtovej infraštruktúry.
Býčiu tézu ďalej podporuje finančný výhľad spoločnosti. SpaceX za posledných dvanásť mesiacov vygenerovala tržby vo výške približne 19,3 miliardy USD, zatiaľ čo analytici tento rok očakávajú rast tržieb okolo 95 %, čo z nej robí jednu z najrýchlejšie rastúcich veľkých technologických spoločností.
Trh stále vidí významné riziká
Napriek prevažne pozitívnemu sentimentu analytikov zostávajú riziká. Úspešná komercializácia Starship zostáva kľúčovým prvkom dlhodobej investičnej tézy. Rozsiahle nasadenie platformy by malo výrazne znížiť náklady na štarty a zároveň umožniť ďalšiu expanziu satelitnej komunikácie, orbitálnej infraštruktúry a služieb súvisiacich s AI.
Analytici tiež poukazujú na regulatorné riziká naprieč viacerými segmentmi biznisu a náročnú valuáciu spoločnosti po nedávnej rally. V dôsledku toho sa ani veľmi pozitívne správy nemusia nevyhnutne premietnuť do krátkodobých ziskov, pretože veľká časť býčieho naratívu už mohla byť v cene akcií započítaná.
US Open: US100 stráca 1 %, polovodiče ustupujú 📉 Akcie Big Tech a DJIA rastú
Čínsky DeepSeek chystá vlastný AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉
Santander Brasil zaostáva za materskou skupinou a trh špekuluje o odkúpení akcií 💰
Graf dňa: Prinesie vstup SpaceX do Nasdaq 100 novú vlnu rastu? (07.07.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.