Spoločnosť Lockheed Martin zvýšila dividendu o 4,8 % 💵

Spoločnosť Lockheed Martin (LMT.US) sa rozhodla zvýšiť svoju dividendu na 3,30 USD. Spoločnosť vypláca dividendu každý štvrťrok, čo znamená ročnú dividendu vo výške 13,2 USD. Ročná sadzba dividend na nasledujúcich 12 mesiacov tak teraz predstavuje 2,19 %. Pre spoločnosť je to už 22. rok po sebe, kedy zvyšuje vyplácané dividendy.

Hlavný zisk spoločnosti Lockheed Martin tento týždeň priniesol zhoršujúci sa konflikt na Blízkom východe. Keďže sa zvýšili obavy o stabilitu geopolitickej situácie, kótované akcie obranných spoločností zaznamenali vysoké zisky. V prípade spoločnosti Lockheed cena počas týždňa poskočila o 3,2 %, čím stanovila novú úroveň ATH.

Pri pohľade na historické úrovne rastu dividend zostáva 4,8 % nárast pod priemerným ročným nárastom za posledných 3 a 5 rokov. Dividendová sadzba zároveň zostáva na najnižšej úrovni za posledných 10 rokov.

Spoločnosť si za posledných 10 rokov udržala stabilný rast dividend a nedávne zvýšenie ceny spoločnosti posunulo mieru dividend na najnižšiu úroveň za posledných desať rokov. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

S rastúcim geopolitickým napätím cena akcií spoločnosti čoraz viac odráža nádeje investorov, že Lockheed Martin bude ťažiť z neistej situácie a zvýšeného dopytu po vojenskom vybavení, čo zároveň odsúva spoločnosť od ocenenia založeného len na dividendách. Napriek tomu pri pohľade na históriu spoločnosti a udržanie nepretržitého vyplácania dividend a rastu od začiatku roka 2000 možno vidieť, že je naďalej zaujímavou ponukou pre investorov hľadajúcich dividendové spoločnosti.

Lockheed Martin (interval 1D)

Spoločnosť sa od februára 2024 nachádzala v rastúcom trende, ktorého hornú hranicu agresívne prerazila po konci júla. Geometria trhu by naznačovala, že zopakovanie prielomu v októbri by dosiahlo oblasť 665 USD/akcia. Treba však pripomenúť, že takýto pohyb by znamenal drastické zvýšenie súčasných fundamentálnych ukazovateľov, ktoré by vzhľadom na relatívne nepružný obchodný model spoločnosti bolo v nasledujúcich 12 mesiacoch ťažko odôvodniteľné, čím by sa spoločnosť dostala výrazne nad priemerné hodnoty ukazovateľov za posledných päť rokov. V prípade spoločnosti Lockheed Martin súčasné ocenenie naznačuje forwardový pomer P/E na úrovni 22,5-násobku, pričom priemerné hodnoty za posledných päť rokov sú 16,2-násobné. Ďalší rastový impulz na akcie by vytvoril riziko zvýšenej citlivosti akcií spolu s vyšším ocenením

