Spoločnosť Nvidia oznámila ďalší veľmi dobrý kvartálne výsledky. Bude boom umelej inteligencie ešte viac rásť?

Štvrťročné výsledky spoločnosti Nvidia, hoci sa ukázali ako rekordné a prekonali očakávania Wall Street, nepriniesli na akciový trh eufóriu. Akcie v prvej reakcii zlacneli o takmer 5 % a hodinu po zverejnení, keď sa trh stabilizoval, boli o 2 % nižšie. Zajtrajšiu reakciu trhu pri otvorení je však stále ťažké predpovedať, zdá sa, že investori dnes hľadia do budúcnosti s určitou (možno neopodstatnenou) neistotou, sledujúc prognózy rekordného rastu spoločnosti a komentáre o rastúcich vyhliadkach podnikania v oblasti umelej inteligencie.

Nvidia vykázala tržby vo výške 35,1 miliardy USD oproti prognózam 32,8 miliardy USD a zisk na akciu 0,78 USD, zatiaľ čo Wall Street očakávala 0,74 USD. V aktuálnom štvrťroku však už odhaduje, že príjmy určite prekročia 37 miliárd USD. Jedno je isté: investície do infraštruktúry umelej inteligencie budú pokračovať a správa spoločnosti Nvidia ukázala, že viaceré spoločnosti zvyšujú investície do umelej inteligencie. Hovoríme o spoločnostiach ako Accenture, ale aj Foxconn, Lenovo, Toyota a indická Reliance Industries.

To však neznamená, že kapitalizácia spoločnosti Nvidia bude rásť donekonečna. Najväčšou prekážkou pre spoločnosť sa tu zdá byť spomalenie globálnej ekonomiky (ktoré sme zatiaľ nezaznamenali, aspoň nie u jej kľúčových obchodných partnerov, ako sú Microsoft, Meta alebo Google) alebo konflikt o Taiwan. Pripúšťame, že obe tieto vyhliadky sú dnes pre trh abstrakciou. Budúcnosť ukáže, či bol trh príliš krátkozraký.

V súčasnosti Nvidia diverzifikuje svoje podnikanie z dátových centier na herný, automobilový a priemyselný priemysel a všetky jej obchodné segmenty zaznamenali rast, a to štvrťročný aj medziročný. Tržby medziročne vzrástli o 94 %, tržby v segmente dátových centier o 112 % a čistý zisk o 111 %. Tieto čísla hovoria samy za seba.

Pri pohľade na dynamiku rastu si spoločnosť ešte nejaký čas udrží dostatočnú cenovú silu. Jej konkurenti sa ešte v skutočnosti neprebudili z technologického spánku. Spoločnosť Nvidia tiež upokojila trh vyhlásením, že dodávky čipov Blackwell AI sa začnú v 4. štvrťroku tohto roka a v budúcom roku sa zrýchlia. Naznačila však, že ich dodávky by mohli byť obmedzené kvôli problémom s dizajnom, čím ponechala trhom priestor na špekulácie „ako veľmi“, pretože to by prirodzene mohlo viesť k určitej stagnácii dynamiky predaja.

Zákazníci by mohli čakať dlhšie a počkať, kým im Nvidia bude môcť ponúknuť modernejšie a výkonnejšie GPU. Takisto nevieme, za akých ekonomických okolností by bola schopná uspokojivo škálovať svoju výrobu. Na druhej strane je spoločnosť presvedčená, že dopyt po Blackwelloch bude do roku 2025 rásť a prevyšovať dostupnú ponuku. Okrem toho je výhľad optimistický, pokiaľ ide o obchodné vyhliadky na priemyselnom trhu (IoT), 5G, robotiku alebo kvantové výpočty

To naznačuje, že spoločnosť bude úspešne „prenášať náklady“ a možno aj zvyšovať ceny GPU. Na záver možno povedať, že akcie Nvidie sú drahé, ale spoločnosť „velí“ a opäť dokazuje, že je lídrom býčieho trhu s umelou inteligenciou. Dnes je ťažké si predstaviť, že tento trend bude pokračovať bez zhodnotenia jej akcií.... Akciový trh však už vo svojej histórii nezažil takýto abstraktný jav. Jedno je však isté. Nvidia bude rovnako silná ako jej najväčší zákazníci a oči investorov sa budú upierať k najväčším spoločnostiam zo Silicon Valley. Pokiaľ ide o súčasnosť, fundamenty sú stále veľmi silné.

Eryk Szmyd XTB analytik finančných trhov