Starbucks stavia na Indiu napriek rastúcim stratám ☕

- Starbucks má v Indii 504 pobočiek a naďalej expanduje.
- Straty dosiahli 1,5 miliardy rupií, napriek tomu však tržby rastú.
- Spoločnosť stavia na lokalizáciu svojho menu a zdravšie produkty.
- India je jedným z piatich kľúčových trhov spoločnosti na celom svete.
Starbucks pokračuje v agresívnej expanzii na indickom trhu napriek rastúcim stratám. Jeho spoločný podnik s Tata Group, ktorý pôsobí pod názvom Tata Starbucks, plánuje uprednostniť rast pobočiek pred krátkodobou ziskovosťou.
India je v súčasnosti jedným z piatich najdôležitejších trhov Starbucks na svete. Spoločnosť už prevádzkuje 504 predajní v 81 mestách a naďalej otvára ďalšie. Napriek tomu sa straty za fiškálny rok končiaci v marci takmer zdvojnásobili na 1,5 miliardy rupií (približne 16,5 milióna libier), aj napriek medziročnému rastu tržieb o 4,8 %.
Lokalizácia ponuky ako kľúčová stratégia
Starbucks reaguje na silnú miestnu konkurenciu a meniace sa preferencie zákazníkov úpravou svojho portfólia:
- Regionálne špeciality, ako napríklad Malabar egg roast, Kosha Mangsho wrap a Vada Pao buns.
- Dôraz na proteínové nápoje a nízkokalorické snacky.
- Rozšírenie ponuky o studené nápoje, alternatívne mlieka a bezcukrové možnosti.
Spoločnosť sa tak snaží osloviť predovšetkým mladšiu generáciu, ktorá uprednostňuje ľahšie a zdravšie produkty. Rovnaký trend je evidentný aj na globálnej úrovni, kde spoločnosť prispôsobuje svoju ponuku miestnym chuťovým preferenciám.
Konkurencia a globálny tlak
Na indickom trhu čelí Starbucks dynamickým značkám, ako sú Blue Tokai a rýchlo rastúca sieť abCoffee. Spoločnosť zároveň čelí výzvam mimo Indie – predala 60 % podiel vo svojom čínskom podnikaní a rieši pokles návštevnosti v USA.
Pozitívnym signálom je však návrat k porovnateľnému rastu tržieb, ktorý dosiahol +3 % v dvoch po sebe idúcich štvrťrokoch.
Starbucks jasne stavia na dlhodobý potenciál indického trhu, aj za cenu krátkodobých finančných strát. Stratégia je jasná – upevniť si vedúcu pozíciu a stať sa súčasťou každodenného života indických spotrebiteľov.
