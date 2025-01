Stratégovia Goldmanu predpovedajú 20 % nárast čínskych akcií v roku 2025

Stratégovia Goldman Sachs Group Inc. zostávajú optimistickí, pokiaľ ide o čínske akcie, a predpovedajú 20 % nárast benchmarkov do konca roka 2025, a to aj napriek pokračujúcemu poklesu trhu.

V nedeľňajšej poznámke stratégovia pod vedením Kingera Laua potvrdili svoj nadvážený postoj k čínskym akciám na pevnine (akcie typu A) aj na mori (akcie typu H), pričom sa odvolávajú na priaznivú rovnováhu rizika a odmeny. „Sentiment a likvidita sa môžu začať zlepšovať koncom prvého štvrťroka 2025 s jasnejším smerovaním colnej a politickej politiky,“ napísali.

Býčí výhľad pretrváva aj napriek tomu, že podobná výzva z novembra sa nezhodovala s výkonnosťou trhu. Index MSCI China nedávno vstúpil do medvedieho trhu a index CSI 300 počas prvých siedmich obchodných dní roku 2025 klesol o viac ako 5 % - čo je jeho najhorší začiatok roka od roku 2016.

Goldman radí investorom, aby sa zamerali na zástupcov vládnej spotreby, vývozcov z rozvíjajúcich sa trhov, ktorí sú pripravení profitovať zo slabšieho jüanu, a vybrané technologické a infraštruktúrne akcie. Očakáva sa tiež, že výnosy akcionárov zostanú vysoké, podporené rekordne vysokými peňažnými výplatami a klesajúcimi domácimi úrokovými sadzbami.

Stratégovia tiež zopakovali svoje hodnotenie nadhodnotené pre akcie online maloobchodu, médií a zdravotníctva, pričom zvýšili hodnotenie spotrebiteľských služieb na nadhodnotené.

HSBC Holdings Plc zdieľa optimizmus Goldmanu a minulý týždeň uviedla, že čínske akcie kótované v Hongkongu sú atraktívne vďaka „priaznivej politickej rétorike“ zo strany pevninských orgánov a lepšiemu výhľadu hospodárskeho rastu.