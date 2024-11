🔴 Stream k zasadnutiu Fedu : Pokúsi sa Trump zasiahnuť do činnosti centrálnej banky?

De┼ł po ozn├ímen├ş v├Żsledkov prezidentsk├Żch volieb v USA zasad├í americk├Ż Feder├ílny rezervn├Ż syst├ęm. V kr├ítkom ─Źase tak budeme svedkami ─Ćal┼íej udalosti, ktor├í by mohla v├Żrazne pohn├║┼ą finan─Źn├Żmi trhmi. Obchodn├şci vs├ídzaj├║ v┼íetko na jednu kartu - zn├ş┼żenie sadzieb o 25 b├ízick├Żch bodov. Je nepravdepodobn├ę, ┼że by sme sa tu do─Źkali nejak├ęho prekvapenia. Z├ísadnou ot├ízkou v┼íak je, ako nov├ę Trumpovo prezidentstvo ovplyvn├ş ─Ćal┼íiu politiku centr├ílnej banky. Jasn├║ odpove─Ć pravdepodobne nedostaneme, ale postoj guvern├ęra Powella po─Źas tla─Źovej konferencie by mohol ve─ża nazna─Źi┼ą. Prenos sledujte od 19:45!