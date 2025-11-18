Súboj AI: Huawei vs Nvidia

Spoločnosť Huawei oznámila prelomový softvér umelej inteligencie, ktorý by mohol zdvojnásobiť efektivitu jej čipov Ascend. Ide o významný krok v kontexte exportných obmedzení do Číny a geopolitického napätia, keďže umožňuje čínskemu výrobcovi maximalizovať využitie dostupných hardvérových zdrojov. Stratégia „softvér na prvom mieste“ umožňuje spoločnosti Huawei škálovať existujúce čipy prostredníctvom zoskupovania a optimalizácie softvéru, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti v oblasti umelej inteligencie, vrátane cloudových a inferenčných aplikácií.
Doteraz bola spoločnosť Nvidia prakticky nespochybniteľným lídrom na čínskom trhu s čipmi umelej inteligencie, ponúkajúc najvyšší výpočtový výkon a dobre zavedený ekosystém vývojárov. Zvyšujúca sa efektívnosť a škálovateľnosť čipov Ascend v kombinácii so štátnou podporou čínskeho výrobcu však začínajú meniť dynamiku konkurencie. Spoločnosť Huawei si získava popularitu medzi veľkými cloudovými spoločnosťami v Číne a postupne zvyšuje výrobu svojich čipov, čo by v dlhodobejšom horizonte mohlo obmedziť doterajšiu dominantnú pozíciu spoločnosti Nvidia v regióne.
Stojí za zmienku, že hoci Nvidia stále dominuje na globálnom trhu, čínsky trh je čoraz ťažšie udržať bez miestnych partnerov alebo vhodných strategických úprav. Efektívnosť a škálovateľnosť čipov Ascend v kombinácii s rastúcim dopytom miestnych zákazníkov by v praxi mohla odobrať časť podielu spoločnosti Nvidia na čínskom trhu, najmä v segmentoch inferencie a cloudovej umelej inteligencie. Pre spoločnosť Nvidia to znamená pozorne sledovať miestny vývoj, prispôsobovať cenové a technologické stratégie a čeliť potenciálnemu riziku straty konkurenčnej výhody v kľúčovej ázijskej oblasti.
V súčasnosti sa zdá, že boom technológie umelej inteligencie sa nachádza na križovatke. Trhy sú opatrné, pokiaľ ide o hodnotenie technologických spoločností, zatiaľ čo rýchle tempo inovácií a rastúca konkurencia v Číne prispievajú k ďalšej volatilite. V tejto súvislosti môže spoločnosť Huawei stanoviť nové štandardy a urýchliť zavádzanie umelej inteligencie na miestnom trhu, čo na jednej strane zintenzívňuje konkurenciu a na strane druhej zdôrazňuje, že spoločnosť Nvidia už nemôže považovať čínsky trh za úplne bezpečný priestor pre svoj rast.
V praxi už otázka, či Nvidia stráca čínsky trh, nie je teoretická. Rastúci vplyv spoločnosti Huawei a ďalších miestnych hráčov ukazuje, že aj globálni lídri musia zohľadňovať regionálne posuny moci, keďže trh umelej inteligencie v Číne sa stáva arénou čoraz ostrejšej konkurencie.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.