Super Micro Computer: tichý víťaz aktuálnej výsledkovej sezóny?

Super Micro Computer ukazuje silu v čase neistoty
Spoločnosť Super Micro Computer, popredný dodávateľ serverov a hardvéru pre AI dátové centrá, v utorok zverejnila výsledky za druhý fiškálny štvrťrok 2026, ktoré výrazne prekonali predchádzajúce odhady. Firma vykázala tržby vo výške 12,68 mld. USD, čo predstavuje viac než dvojnásobný medziročný rast a výrazné prekonanie analytického konsenzu na úrovni 10,43 mld. USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 0,69 USD, zatiaľ čo upravený čistý zisk vzrástol o 26 % na 486,5 mil. USD.
Spoločnosť očakáva v treťom štvrťroku čisté tržby najmenej 12,3 mld. USD, čo výrazne prevyšuje trhové očakávania na úrovni 10,25 mld. USD. Upravený zisk na akciu by mal dosiahnuť minimálne 0,60 USD oproti odhadovaným 0,52 USD. Na celý fiškálny rok firma zvýšila výhlaď tržieb na minimálne 40 mld. USD z predchádzajúcich 36 mld. USD, čím potvrdila svoju silnú pozíciu v oblasti AI infraštruktúry a vysokovýkonných serverov.
Kľúčové finančné výsledky za Q2 FY2026
- Tržby: 12,68 mld. USD (predchádzajúci rok 5,68 mld. USD, konsenzus 10,43 mld. USD)
- Upravený EPS: 0,69 USD (predchádzajúci rok 0,59 USD, konsenzus 0,49 USD)
- Upravená hrubá marža: 6,4 % (predchádzajúci rok 11,9 %, konsenzus 6,52 %)
- Čistý zisk: 486,5 mil. USD (+26 % r/r, konsenzus 330 mil. USD)
Výhlaď na Q3 a celý fiškálny rok 2026
- Tržby za Q3 FY2026: 12,3 mld. USD
- Upravený EPS: 0,60 USD
- Tržby za celý fiškálny rok 2026: minimálne 40 mld. USD
Výhlaď spoločnosti na nasledujúci štvrťrok aj celý fiškálny rok naznačuje, že firma má veľmi dobrú pozíciu na pokračovanie dynamického rastu tržieb aj ziskov a udržanie náskoku na strategicky dôležitých trhoch AI infraštruktúry a vysokovýkonných serverov.
Reakcia trhu a dôsledky pre investorov
Výsledky vyvolali takmer okamžitý rast ceny akcií, čo je v dnešnom opatrnom trhovom prostredí pozoruhodné. Trhy sú v súčasnosti veľmi obozretné a aj silné výsledky bývajú často tlmené, ak nie sú výnimočné. Investori zostávajú citliví na riziko nadhodnotenia technologických akcií a rastúce kapitálové výdavky v sektore Big Tech. V tomto kontexte SMCI vystupuje ako „vzorný študent“, ktorý prináša výsledky aj výhlaď prijaté trhom veľmi pozitívne.
Silný rast tržieb, jasné prekonanie očakávaní analytikov a vysoký výhlaď na ďalší štvrťrok naznačujú, že spoločnosť dokáže efektívne monetizovať svoj biznis a škálovať operácie aj v prostredí makroekonomickej neistoty a tlaku na marže. SMCI čelí výzvam v podobe tlaku na marže, rastúcej konkurencie a nárokov na realizáciu AI kontraktov, aktuálne výsledky a výhlaď však naznačujú potenciál na udržanie rastu a ďalšiu expanziu v oblasti vysokovýkonných výpočtov a AI infraštruktúry.
Kľúčové zhrnutia výsledkov Super Micro Computer za Q2 FY2026
- Silné štvrťročné výsledky: Tržby 12,68 mld. USD (+123 % r/r), upravený EPS 0,69 USD, upravený čistý zisk 486,5 mil. USD (+26 % r/r), všetko výrazne nad konsenzom.
- Výrazné zvýšenie výhľadu: Tržby za Q3 najmenej 12,3 mld. USD, upravený EPS minimálne 0,60 USD. Výhlaď tržieb na celý fiškálny rok 2026 zvýšený na minimálne 40 mld. USD.
- Pozícia v AI sektore: Silný dopyt po vysokovýkonných serveroch a AI infraštruktúre umožňuje firme škálovať operácie a monetizovať kontrakty s veľkými klientmi.
- Reakcia trhu: Oznámenie vyvolalo okamžitý rast ceny akcií, čo podčiarkuje silnú pozíciu SMCI a dôveru investorov v opatrnom trhovom prostredí.
- Konkurenčná výhoda: SMCI sa odlišuje kombináciou prevádzkového rozsahu, predvídateľných tržieb a expanzie v strategicky významnom segmente AI.
- Výzvy a výhľad: Tlak na marže, rastúca konkurencia a nároky na realizáciu kontraktov pretrvávajú, výsledky a výhlaď však naznačujú schopnosť udržať rast tržieb aj ziskov.
Zdroj: xStation5
