Nvidia prekonala očakávania: zisky vzrástli o 94 %

Spoločnosť Nvidia zverejnila výsledky za štvrtý štvrťrok fiškálneho roka 2026, v ktorých zaznamenala 94 % nárast zisku a rekordné tržby, čo pomohlo zmierniť obavy z možnej bubliny umelej inteligencie, ktorá v posledných mesiacoch rozvírila finančné trhy.
Výrobca čipov vykázal čistý zisk 43 miliárd dolárov, v porovnaní s 22,1 miliardami dolárov v rovnakom období minulého roka. Tržby vzrástli o 73 % na 68,1 miliardy dolárov z 39,3 miliardy dolárov v minulom roku. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí predpokladali čistý zisk 37,5 miliardy dolárov a tržby 66,1 miliardy dolárov. Spoločnosť tiež poskytla optimistický výhľad na prvý štvrťrok tohto roka, v ktorom očakáva tržby vo výške približne 78 miliárd dolárov.
Dátové centrá ako kľúčový segment
Hardvér pre dátové centrá, ktorý Nvidia predáva spoločnostiam zameraným na umelú inteligenciu a cloudové služby, predstavoval 91,4 % štvrťročných tržieb, alebo 62,3 miliardy dolárov. Tento segment zostáva kľúčovým pre rast spoločnosti Nvidia.
Medzi najväčších odberateľov čipov patria OpenAI, Oracle, Microsoft, Meta Platforms, Google a Amazon. V posledných mesiacoch však investori začali mať obavy o schopnosť OpenAI získať dodatočný kapitál a o rastúcu konkurenciu zo strany iných výrobcov čipov, vrátane Google a výrobcov čipov na zákazku.
Vysoké očakávania
S každým uplynutým štvrťrokom rastie tlak na spoločnosť Nvidia, najväčšiu verejne obchodovanú spoločnosť na svete s trhovou hodnotou takmer 5 biliónov dolárov, aby prekonala vysoké očakávania Wall Streetu. Pre spoločnosť Nvidia už nestačí dosahovať dobré štvrťročné výsledky, musí dosahovať perfektné výsledky.
Svedčí o tom aj okamžitá reakcia trhu. Akcie NVDA spočiatku po uzavretí trhu vzrástli o niekoľko percent, pričom investori reagovali pozitívne na prekonanie očakávaní a silný výhľad. Zisky sa však počas večera postupne vytrácali a výsledná reakcia trhu bola prakticky nezmenená, čo naznačuje, že časť dobrých správ bola už započítaná v cene akcií.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Block Inc. prepúšťa 40 % zamestnancov a rastie o 16 % – Je to nová paradigma?
Applied Optoelectronics prudko rastie: výhľad pre optiku do AI dátových centier zrýchľuje
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.