D-Wave Quantum: Konkrétne výsledky dnes, veľké ambície zajtra

Spoločnosť D-Wave Quantum zverejnila výsledky za štvrtý štvrťrok fiškálneho roka 2025, ktoré ukázali dynamický rast podnikania, ale aj určité prevádzkové výzvy. V sledovanom období dosiahli tržby približne 2,8 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 19 %, avšak výsledok zaostal za očakávaniami analytikov. Zisk na akciu (EPS) bol rovnako pod prognózami, čo ovplyvnilo hodnotenie výsledkov zo strany investorov.
Za celý rok 2025 však spoločnosť vykázala výrazne silnejšie čísla. Ročné tržby dosiahli približne 24,6 milióna USD, čo znamená medziročný rast o 179 %, pričom hrubá marža sa zlepšila na viac než 82 %. Spoločnosť ukončila rok s rekordnou hotovostnou pozíciou vo výške približne 884 miliónov USD, čo jej poskytuje významnú finančnú flexibilitu na ďalšie investície do vývoja technológií a budovania vzťahov s klientmi.
Kľúčové finančné ukazovatele:
-
Štvrťročné tržby: cca 2,8 mil. USD, +19 % medziročne, pod očakávaniami
-
Zisk na akciu (EPS): pod odhadmi analytikov
-
Ročné tržby: cca 24,6 mil. USD, +179 % medziročne
-
Hrubá marža: viac než 82 %
-
Hotovostná pozícia: cca 884 mil. USD
-
Nové objednávky v Q4: +471 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku
-
Predbežné objednávky na rok 2026: viac než 32 mil. USD
Napriek pozitívnemu vývoju tržieb a nových objednávok spoločnosť naďalej vykazuje výrazné prevádzkové straty v dôsledku intenzívnych investícií do výskumu, vývoja a marketingu, ktorých cieľom je urýchliť komercializáciu technológie. Trh kvantových technológií sa stále nachádza v ranej fáze vývoja a konkurenčné výhody sa zatiaľ plne nepremietajú do skutočných tržieb. Ocenenie akcií D-Wave je do veľkej miery založené na očakávaniach budúceho technologického úspechu, čo robí cenu akcií vysoko volatilnou a citlivou na krátkodobé výsledky.
Spoločnosť zároveň realizuje strategické kontrakty, napríklad predaj kvantového systému univerzite v hodnote približne 20 miliónov USD, čo naznačuje, že praktické využitie kvantových technológií sa postupne začína materializovať.
D-Wave Quantum je spoločnosť s jasným rastovým potenciálom, podporeným rýchlo rastúcimi ročnými tržbami, rekordnou hotovostnou pozíciou a rastúcim dopytom po kvantových technológiách. Súčasne však pokračujúce prevádzkové straty, neistota ohľadom tempa komercializácie a vysoké trhové ocenenie znamenajú, že investície do akcií spoločnosti nesú významné krátkodobé riziko.
V širšom kontexte odvetvia je potrebné zdôrazniť, že kvantové spoločnosti sa nachádzajú na samom začiatku svojho vývojového cyklu a možno ich prirovnať k trhu umelej inteligencie okolo roku 2017. Plná komercializácia kvantových technológií je pravdepodobná až v 30. rokoch tohto storočia a väčšina spoločností, ktoré dovtedy prežijú, sa môže stať ziskovou až v tomto období. Investície do týchto firiem sú preto primárne dlhodobé, s potenciálom výrazných budúcich výnosov, no zároveň s vysokou mierou rizika v aktuálnom trhovom cykle.
Zdroj: xStation5
