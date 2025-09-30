Švajčiarsko zvažuje kompromis s UBS: kapitálové pravidlá by mohli byť miernejšie

Švajčiarska vláda a banka UBS podľa dostupných informácií zvažujú kompromisnú verziu nových kapitálových pravidiel, ktorých cieľom je posilniť stabilitu bankového sektora po vlaňajšom kolapse Credit Suisse.
Pôvodný návrh predpokladal, že UBS bude musieť držať dodatočný kapitál vo výške 24 miliárd USD, čo banka ostro kritizovala ako neprimerané a ohrozujúce jej globálnu konkurencieschopnosť.
UBS uviedla, že zvažuje viaceré možné kroky na zmiernenie dopadu návrhu – vrátane presunu svojho sídla mimo Švajčiarska. Podľa viacerých zdrojov oboznámených s rokovaniami by však Bern mohol byť ochotný znížiť požiadavku na dodatočný kapitál na približne 15 miliárd USD, čo je suma, ktorú by UBS bola schopná akceptovať.
Proces schvaľovania je však ešte len v počiatočnej fáze. Parlament začne návrh prejednávať až budúci rok a konečné rozhodnutie môže padnúť aj formou referenda. Ministerstvo financií medzitým trvá na pôvodných požiadavkách a odmieta, že by oficiálne ponúklo kompromis.
Podstatou sporu je plán vlády, aby UBS plne kapitalizovala svoje zahraničné pobočky na 100 % namiesto súčasných 60 %. Takéto opatrenie by výrazne zvýšilo náklady na dodatočný kapitál. Zvažuje sa však kompromisná hranica 80 %, ktorá by podľa analytikov znižila požiadavku na akceptovateľných 15 miliárd USD.
Ďalšou možnosťou uľahčenia by mohlo byť umožnenie splniť časť kapitálových požiadaviek prostredníctvom hybridného kapitálu AT1, ktorého UBS držala ku koncu júna približne 19 miliárd USD. Zástupcovia Švajčiarskej bankovej asociácie uviedli, že takéto riešenie by malo byť súčasťou finálnej dohody.
Akcie UBS na správu reagovali rastom o 1 %, čím prekonali aj širší európsky finančný sektor. Napriek tomu, že UBS v posledných mesiacoch posilňuje, tento rok zaostáva za svojimi konkurentmi a je pod tlakom investorov, aby dosiahla prijateľný výsledok rokovaní.
Z pohľadu trhu ide o kľúčový moment pre švajčiarske bankovníctvo – či sa podarí nájsť rovnováhu medzi stabilitou systému a udržaním konkurencieschopnosti jediného skutočne globálneho bankového hráča krajiny.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švajčiarskej banky UBS sa aktuálne obchodujú za 32,76 CHF a naďalej sa držia v pozitívnom technickom nastavení. Cena zostáva nad kĺzavým priemerom EMA 50 (31,60 CHF) aj nad SMA 100 (29,44 CHF). RSI sa nachádza na úrovni 56,5, teda v neutrálnom pásme, ktoré naznačuje, že na trhu zatiaľ nie je výrazné prekúpenie ani prepredanosť.
MACD sa drží tesne nad nulovou líniou, no histogram začína slabnúť, čo poukazuje na mierne spomalenie tempa rastu.
Zdroj: xStation5
